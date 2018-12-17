К кому Бог милостив?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 14 марта совершил великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского.
Богослужение прошло в храме святого Мартина Исповедника в столице Поморья.
Архипастырю сослужило духовенство церкви.
«Последний раз на этой седмице мы прочли канон преподобного Андрея Критского и услышали множество прекрасных свидетельств Ветхого Завета о том, как люди каялись, — сказал в проповеди владыка. — Седьмая песнь напомнила нам события, когда царь Езекия заболел: "И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь" (4Цар.20:1). Святой произнес и ушел, а царь отвернулся лицом к стене и стал горячо молиться, чтобы Господь продлил его дни. Исаия не успел далеко уйти, как Бог повелел ему вернуться и сообщить Езекии, что Он его милует и дает ему еще 15 лет жизни. Этим примером преподобный Андрей показывает нам: Господь милостив к тем, кто обращается к Нему с сокрушением сердца».
По словам архипастыря, исповедь восстанавливает нашего внутреннего человека, очищает: «И такой человек способен идти дальше по жизни на любую голгофу, за которой будет свет Христова Воскресения».
Напомним, что Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского состоит из 250 тропарей (строф) и считается самым длинным каноном из существующих. По мнению протопресвитера Александра Шмемана, этот текст «можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой».
Согласно Типикону, канон читается и поется только в великопостное время: на Великом повечерии понедельника, вторника, среды и четверга 1-й седмицы его читают по частям, а на утрене четверга 5-й седмицы — в полном составе.
(по материалам Архангельской епархии)