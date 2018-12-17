Кого нам судить в дни Великого поста?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 11 марта совершил великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского. Богослужение прошло в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья.
«Сегодня мы прочли первую часть канона Андрея Критского. Этот удивительный канон призван умилить наше сердце, чтобы оно увидело множество своих согрешений, — сказал владыка в проповеди. — Мы встречаем в нем множество грешников, которые прибегли к таинству Покаяния. Сегодня мы слышали историю Моисея. Я специально остановлюсь на этом примере, чтобы показать: Бог по-разному судит нас с вами. Тех, кто к Нему ближе, Он судит намного строже, а к тем, кто отдален, Он более милостив, потому что они многое не осознают, у них нет опыта борьбы с врагом рода человеческого. Преподобный Андрей пишет в своем творении: “Моисей празднствовал устами своими”, то есть говорил, что из-за греха народа благодать Божия не может творить чудеса. Отцы Церкви отмечают, что сердцем пророк так не думал, просто хотел пристрашить народ, но все же был наказан за эту хулу на Господа».
По словам архипастыря, этот пример говорит нам, чтобы мы в дни начала Великого поста снисходительнее относились к тем людям, которые не ходят в храм, и не пытались быть им судьями. «В эти дни мы должны судить лишь самих себя. Нам следует смотреть внутрь себя, видеть свои грехи и стараться от них избавиться. Следует помнить: Господь ждет нас не для того, чтоб наложить епитимию, а для того, чтобы дать нам радость жизни», — сказал митрополит Даниил.
«Первая седмица дает нам особенный настрой на весь Великий пост. А пост — это настрой человека на целый год. Поэтому надо дорожить этими службами, заставлять себя, находить время, чтобы хоть ненадолго посетить храм, проникнуться покаянным духом, умилиться и почувствовать благодать Божию», — заключил владыка.
Напомним, что Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского состоит из 250 тропарей (строф) и считается самым длинным каноном из существующих. По мнению протопресвитера Александра Шмемана, этот канон «можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой».
Согласно Типикону, этот канон читается только в великопостное время: на Великом повечерии понедельника, вторника, среды и четверга 1-й седмицы он поется и читается по частям; на утрене четверга 5-й седмицы — в полном составе.
(по материалам Архангельской епархии)