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Игорь Годзиш: «За каждым сильным мужчиной стоит мудрая женщина»

С первым весенним праздником, который многие годы отмечается в нашей стране 8-го марта, прекрасную половину города поздравляет глава Архангельска Игорь Годзиш.

- Дорогие женщины! Примите самые тёплые поздравления с Международным женским днем! 8 Марта – замечательный праздник, когда сердца мужчин проникнуты особой благодарностью к тем, кто дарит жизнь, наполняет её добром и красотой, нежностью и высоким смыслом. Женщины всегда были опорой общества, несли мир и благополучие. Не случайно говорят, что за каждым сильным мужчиной стоит мудрая женщина. Ваша красота, обаяние и любовь вдохновляют нас на великие свершения, а ваша поддержка даёт силы справляться с самими сложными задачами. Особые слова благодарности – мамам, за теплоту и заботу, которую они дарили и дарят детям, за умение находить время и силы и для работы, и для семьи, и для своих увлечений. Наши очаровательные и несравненные мамы, бабушки, жены, дочери, сестры, коллеги и подруги - вы прекрасная, лучшая половина Архангельска! Пусть этот прекрасный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, принесет вам всё, о чем мечталось! Пусть вас всегда окружают любящие люди, пусть дети радуют своими успехами, а мужчины - вниманием. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!– говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.

08 март 11:16 | : Будни

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