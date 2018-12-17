"С праздником чести и отваги!". Поздравление с 23 февраля от аэропорта "Архангельск"

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени коллектива АО «Аэропорт Архангельск» и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – дань глубокого уважения и признательности всем поколениям защитников Отечества, символ мужества и самоотверженности, достоинства и чести, благородства и отваги!
Защитником Отечества можно назвать каждого, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать интересы страны.
От всего сердца желаю вам мира, благополучия, достижения поставленных целей и реализации всех замыслов. Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда преодолимы, а дни наполнятся радостными моментами, которые вы разделите с дорогими вам людьми!
С уважением,
Ваге Самвелович Петросян,
генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск»