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"С праздником чести и отваги!". Поздравление с 23 февраля от аэропорта "Архангельск"

Уважаемые коллеги, друзья!

От имени коллектива АО «Аэропорт Архангельск» и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – дань глубокого уважения и признательности всем поколениям защитников Отечества, символ мужества и самоотверженности, достоинства и чести, благородства и отваги!

Защитником Отечества можно назвать каждого, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать интересы страны.

От всего сердца желаю вам мира, благополучия, достижения поставленных целей и реализации всех замыслов. Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда преодолимы, а дни наполнятся радостными моментами, которые вы разделите с дорогими вам людьми!

С уважением,

Ваге Самвелович Петросян,

генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск»

22 февраль 15:40 | : Будни

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