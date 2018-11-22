Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Резкое ухудшение погоды в Архангельске - метель и сосули

Сегодня в Архангельске ожидается резкое ухудшение погоды – метель, сильный сне, юго-восточный ветер порывами 15-17 м/с.

В тоже время, администрации районов города с переменным успехом борются с сосульками на крышах зданий, угрожающих безопасности тех, кто внизу.

Так, в Северном округе столицы региона выявлено 93 адреса, где снежно-ледяные глыбы нависают над головами прохожих.

Как отметил глава округа Гидаят Шукюров, вся указанная информация была направлена в департамент городского хозяйства для сведения, а в управляющие компании – для устранения имеющихся нарушений.

- По данным на 1 февраля, количество адресов с висящими сосулями сократилось более, чем в два раза – с 93 до 45. Мы намерены продолжать работу с УК по ликвидации сосулек на крышах домов, - сообщил Гидаят Шукюров.

Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин на утренней планерке поручил и остальным главам округов активизировать работу с управкомпаниями по части устранения сосулек на крышах. 

Обо всем сказанном выше любезно сообщает пресс-служба мэрии Архангельска.

04 февраль 12:28 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Памяти кинорежиссера Александра Гришина (ВИДЕО)
"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (31)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20