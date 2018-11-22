Резкое ухудшение погоды в Архангельске - метель и сосули

Сегодня в Архангельске ожидается резкое ухудшение погоды – метель, сильный сне, юго-восточный ветер порывами 15-17 м/с.
В тоже время, администрации районов города с переменным успехом борются с сосульками на крышах зданий, угрожающих безопасности тех, кто внизу.
Так, в Северном округе столицы региона выявлено 93 адреса, где снежно-ледяные глыбы нависают над головами прохожих.
Как отметил глава округа Гидаят Шукюров, вся указанная информация была направлена в департамент городского хозяйства для сведения, а в управляющие компании – для устранения имеющихся нарушений.
- По данным на 1 февраля, количество адресов с висящими сосулями сократилось более, чем в два раза – с 93 до 45. Мы намерены продолжать работу с УК по ликвидации сосулек на крышах домов, - сообщил Гидаят Шукюров.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин на утренней планерке поручил и остальным главам округов активизировать работу с управкомпаниями по части устранения сосулек на крышах.
Обо всем сказанном выше любезно сообщает пресс-служба мэрии Архангельска.