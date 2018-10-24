ОНФ помог восстановить водоснабжение в одном из домов Архангельска

В Общероссийский народный фронт в Архангельской области поступило обращение жителей деревянного многоквартирного дома на улице Гуляева, 116 в Соломбальском территориальном округе областного центра. Граждане пожаловались на отсутствие полного водоснабжения и работы канализации с 20 декабря.
«Все наши звонки в «Водоканал» и управляющую компанию «Восток» ни к чему до сих пор не привели. В «Водоканале» утверждают, что вода замерзла на участке, за который они не отвечают, но летом этого года они провели замену этой трубы, не утеплили ее, в результате она сейчас замерзла. Управляющая компания вообще с нами говорить не хочет. В итоге 12 квартир на данный момент проживают в антисанитарных условиях. Не организован подвоз воды, а в доме проживают маленькие дети и старики. Очень надеемся, что вы поможете нам в данной ситуации», – написали жители дома.
Представители регионального отделения ОНФ по телефону связались с департаментом городского хозяйства города, рассказали о проблеме многоквартирного дома, призвали чиновников сделать все возможное, чтобы в преддверии Нового года решить проблему.
«Были подключены необходимые коммунальные службы и в течение нескольких часов аварию ликвидировали. В данном случае мы можем сказать об оперативной работе городского ведомства, которое не стало ссылаться на массу других аварийных участков, как это бывало, а прислушалось к сигналу общественников. Теперь люди могут спокойно, без лишних отрицательных эмоций, подготовиться к встрече Нового года», – сказал член регионального штаба ОНФ Юрий Шалауров.
Эксперты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» вчера с утра побывали в доме по улице Гуляева, 116 и убедились в том, что вода в квартирах жильцов идет хорошо. Активисты ОНФ будут держать на контроле решение жилищно-коммунальных проблем жителей региона.