Итоги 2018 года от Архангельской епархии

Собрание духовенства Архангельской епархии состоялось в столице Поморья под председательством митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила.
В своем докладе, текст которого мы приводим ниже, владыка подвел итоги уходящего 2018 года и обозначил планы на 2019 год.
Также с сообщениями выступили руководитель отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии священник Кирилл Кочнев (Об образовательной и катехизической деятельности приходов епархии), заместитель руководителя миссионерского отдела священник Димитрий Костюченко (О миссионерской деятельности приходов епархии) и руководитель миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов (Об актуальных вопросах пастырской этики).
Далее приводим текст доклада митрополита Даниила:
Всечестные отцы и матушки игумении!
Свой ежегодный доклад я начну с данных статистики.
В 2018 году мною было совершено четыре диаконских и три иерейских хиротоний. Всего сейчас в епархии 95 штатных священников и 10 диаконов.
Общее число храмов и иных молитвенных помещений (молитвенных домов и комнат, часовен и т.п.) составило в 2018 году 173, в том числе имеющих юридическую регистрацию приходов – 77.
Главные события в 2018 году
В минувшем году в нашей епархии произошло немало важных и примечательных событий, остановлюсь лишь на самых значительных.
Летом минувшего года завершилась передача епархии здания бывшего архиерейского дома-духовного училища по адресу улица Урицкого, дом 8. Сейчас в нем проходят занятия Епархиальной воскресной школы, но в будущем году мы готовимся открыть первую в регионе православную общеобразовательную школу. Она будет носить имя благоверного князя Александра Невского. Прошу ваших молитв и вашей деятельной помощи в реализации этого проекта.
Следующим важным событием стал визит в Архангельскую митрополию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Нарьян-Мар и Котлас, а также побывал в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля. Его Святейшество выразил пожелание в 2019 году посетить и новообразованную Плесецкую епархию.
Конец года ознаменовался принесением в нашу епархию мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого). За несколько дней в храмы Архангельска, Северодвинска и Новодвинска поклониться этой святыне пришли около тридцати тысяч человек; полторы тысячи человек приняли участие в крестном ходе в центре Архангельска.
Строительство и реставрация храмов
Несколько о строительстве Михаило-Архангельского кафедрального собора. В настоящее время продолжается работа над внутренним убранством нижнего храма. Основные работы уже совершены, и вчера с Божией помощью мы после долгого перерыва совершили в соборе Божественную литургию. На 2019 год запланировано благоустройство территории рядом с собором, его проект уже согласован с городскими инстанциями. Перед зданием Сурского подворья будет создана рекреационная зона, и обустроены скверы для отдыха горожан. Необходимо и благоустройство набережной между причалами.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России» в 2018 году продолжалась реставрация каменного и деревянного храмов в Заостровье. На 2019 год значительные работы запланированы и в Антониево-Сийском монастыре.
В Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мы открыли представительство Сурского Иоанновского женского монастыря. Оно располагается на Патриаршем подворье при храме иконы Божией Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.
В самом Архангельске был вновь открыт домовый храм апостола Иоанна Богослова в Северном Арктическом федеральном университете, в здании бывшей духовной семинарии. 22 апреля в нем состоялась первая за почти 100 лет Божественная литургия. Также на базе университета начал работу Центр православной культуры.
Для сохранения наследия Николо-Корельского монастыря был создан специальный фонд при правительстве Архангельской области. Напомню, в настоящее время на территории, где ранее располагалась обитель, находится оборонный судостроительный завод «Севмаш», а из всех монастырских построек до наших дней сохранился только Никольский собор, который нуждается в реставрации.
Продолжается строительство Спасо-Преображенского морского собора в Соломбале. Закончено возведение стен, а на главный купол собора в минувшем году водрузили купол с крестом; теперь главная задача — работа над отделкой и внутренним убранством.
Начать строительство новых храмов в ближайшее время планируется в некоторых районах и пригородах Архангельска. В Цигломенском округе будет построен храм в честь иконы Божией Матери «Державная»; несколько новых церквей появится в округе Майская горка, где сейчас возводится много жилых домов. Продолжается строительство храма Рождества Пресвятой Богородицы в Уйме. В ближайших планах - закладка храма в деревне Рикасихе.
Строятся и реставрируются храмы в других благочиниях, в частности, в Холмогорском и Пинежском.
Благодарю за труды всех благочинных и настоятелей и вместе с тем еще раз напоминаю, что в храмах, которые являются памятниками архитектуры, без благословения епархиального архиерея и получения всех необходимых разрешений в надзорных органах нельзя проводить никакие реставрационные и строительные работы. Прошу епархиального древлехранителя и архитектурно-реставрационную комиссию внимательно следить за соблюдением этих требований.
В минувшем году активно продолжалась работа епархиальных отделов. Благодарю за труды руководителей отделов и их сотрудников. Остановлюсь на наиболее важных моментах.
Катехизация и образование
В 2018 году в епархии прошли традиционные образовательные и общественные конференции: Рождественские чтения, Войно-Ясенецкие чтения, Северные детские чтения, Архангельский форум Всемирного русского народного собора и другие. На Рождественских чтениях действовали секции по направлениям социального и тюремного служения, и работы с молодежью, а также педагогическая конференция «Духовно-нравственное воспитание личности в современной школе».
Значимым событием стало проведение курсов повышения квалификации для священнослужителей. В этом году наши курсы получили представление в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации, и документы об их окончании будут признаваться во всех епархиях Русской Православной Церкви. Удостоверения о прохождении курсов получили одиннадцать человек.
Хочу выразить благодарность епархиальному отделу образования и лично куратору курсов священнику Михаилу Юрову. В следующем году эта работа должна быть продолжена. Напоминаю, что от учебы освобождаются только священники старше 65 лет. Посещаемость курсов строго обязательна.
Стоит отметить развитие образовательной деятельности на приходах. Работа воскресной школы, организация молодежных, дискуссионных и семейных клубов – все это очень хорошая практика, которую нужно развивать в дальнейшем, не забывая, что главная ее цель – способствовать воцерковлению прихожан.
Отдельно нужно сказать о необходимости посткрещальной катехизации взрослых. Она может проходить в разных формах (в форме евангельских бесед, богословских занятий или воскресной школы для взрослых), но обязательно должна включать изучение христианского вероучения, богослужения, Священного Писания и святоотеческого наследия.
Не в первый раз напоминаю об ответственном отношении к огласительным беседам. Несмотря на то, что в целом ситуация улучшилась (и я благодарю настоятелей и клириков, которые занимаются оглашением на своих приходах), проблемы все еще остаются. В 2018 году епархиальный отдел религиозного образования и катехизации начал проводить анализ приходской практики оглашения. В 2019 году он будет продолжен, и его результаты мы разберем на одном из заседаний Епархиального совета. Также прошу священнослужителей обращаться в образовательный отдел за консультациями и сообщать о возникающих трудностях в проведении оглашения.
Очень положительной представляется практика тех приходов, где количество огласительных бесед увеличено до пяти и более. Прошу настоятелей и благочинных подумать над этой задачей, чтобы предкрещальная подготовка не превращалась в пустую формальность. Напомню, что не следует совершать Крещение над теми, кто сомневается в бытии Божием, не имеет представления об основах вероучения, живет в смертных грехах и не желает менять образ жизни. Сказанное относится и к родителям крещаемых детей. Если родители ничего не хотят менять, не имеют никакого интереса к вероучению Церкви, не желают участвовать в Таинствах, тогда крещение их детей можно отложить.
Не менее серьезного отношения требует подготовка к вступлению в церковный брак: посещение предвенчальных бесед и храмовых богослужений, участие в таинствах Исповеди и Причастия.
Еще один важный вопрос – преподавание Основ православной культуры в школах. В отдельных благочиниях, например, в Пинежском, мы видим явный рост процента выбора ОПК, но в Архангельске ситуация пока не радует, да и священники крайне редко посещают городские школы и участвуют в родительских собраниях. Низкий процент выбора в ОПК остается и в Приморском благочинии. Прошу отдел религиозного образования вместе с миссионерским отделом и благочинными Архангельского и Приморского благочиний обратить внимание на существующие проблемы, принять меры и доложить мне о результатах. За основу предлагаю взять опыт Северодвинска, где за каждую школу отвечает конкретный священнослужитель.
Епархия активно взаимодействует со светскими высшими учебными заведениями – Северным государственным медицинским университетом и Северным Арктическим федеральным университетом. Эту работу нужно обязательно продолжить. Важным представляется создание специального совещательного органа — епархиального Совета по теологическому образованию, в который, помимо священнослужителей, могут войти и светские преподаватели. Прошу образовательный отдел заняться этим вопросом.
Миссионерское служение и работа с молодежью
В минувшем году в нашей епархии выступили известные ученые, церковные и общественные деятели: настоятель храма Святой Троицы в Хохлах протоиерей Алексий Уминский, религиовед, сотрудник апологетического центра «Ставрос» Артем Григорян, настоятель храма мученицы Татианы при Московском госуниверситете им. М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский, детский психолог Ирина Медведева, педагог Наталья Даниленко-Границкая и другие. Лекции гостей посетили сотни жителей нашей области. Прошу руководителей епархиальных отделов продолжить приглашение известных и интересных лекторов и в 2019 году.
Хочу отметить успехи волонтерского служения в Архангельской епархии. Недавно я встретился с представителями нашего движения «Благо». Меня порадовала очень дружная и творческая атмосфера, настрой волонтеров, их желание помогать ближним и служить Церкви. Полагаю, что среди молодых прихожан со всех храмов епархии найдется немало желающих присоединиться к этому движению. Прошу отдел по делам молодежи вместе с благочинными уделить внимание этому вопросу. Молодым людям, пришедшим в храм, нужно дать возможность общаться и трудиться, развивать свои таланты.
Отдельно хочу поблагодарить священников, которые были рукоположены совсем недавно, но уже очень активно работают с молодежью. Это отцы Леонид Перчугов, Кирилл Кочнев, Александр Григорьев и Алексий Шумилин.
Снова и снова напоминаю благочинным и настоятелям, что миссия среди молодежи – это приоритетное направление нашего служения.
Прошу также обращать внимание на проблему распространения сект, неоязычества, оккультизма, в том числе под видом психологических тренингов. Необходимо вести разъяснительную работу, в том числе и во внешней среде – в школах, университетах, в родительском сообществе, в СМИ. Хороший пример такой работы показывает недавно образованный при Успенском храме Архангельска апологетический миссионерский центр «Ихтис».
Социальное служение
Отцы, давайте не будем забывать, что дела милосердия – еще одна неотъемлемая часть нашего служения. Если священник не желает посещать больницы, интернаты, помогать нуждающимся, то ему нужно задуматься, тот ли он путь избрал.
Я понимаю, что богослужения и приходские дела иногда не оставляют времени на что-то еще. Поэтому нужно искать себе помощников среди прихожан. У нас есть хорошие примеры социального служения целых общин: приходы Свято-Троицкого храма, подворья Артемиево-Веркольского монастыря. Перенимайте их опыт.
Хорошая практика – создание списков многодетных и малообеспеченных семей, которые посещают храм, и оказание им адресной помощи.
Отдельно прошу продолжить окормление социальных и медицинских учреждений. У нас есть примеры успешной работы, но были и печальные случаи, когда священник начинал с нерадением относиться к своему послушанию, а то и вовсе отказывался от него. И в епархию поступали письма: «К нам в больницу приходил батюшка, а потом перестал, верните его, пожалуйста». Такое отношение к пастырским обязанностям недопустимо. Прошу благочинных обратить внимание на эту проблему, а также проследить, чтобы у священников была равномерная нагрузка. Иначе получается, что один клирик несет послушание в епархиальном отделе, окормляет больницы, тюрьмы и армейские части, а другой только на службы приходит. Такого быть не должно. Если священник не может активно заниматься миссией, катехизацией или работой с молодежью, пусть возьмет под опеку дом-интернат или больницу.
Также прошу продолжить работу по профилактике зависимостей. При храмах появляются группы самопомощи – это очень хороший опыт. В архангельском благочинии подобная практика развивается на приходе храма великомученицы Варвары и на Артемиево-Веркольском подворье. Такие группы можно создать и на других приходах, поэтому прошу благочинного игумена Феодосия (Нестерова) совместно с Варваринским приходом провести практический семинар для духовенства и мирян по этой теме.
Еще одна важная задача – профилактика абортов и укрепление института материнства. ВАрхангельске недавно открылся центр защиты семьи, материнства и детства «Мамина пристань». В приюте при центре смогут жить беременные женщины и матери с несовершеннолетними детьми, не имеющие своего жилья. Их обеспечат всем необходимым и предоставят помощь юристов, психологов и священнослужителей.
Это замечательная инициатива, это реальная помощь женщинам, оказавшимся в трудном положении. Призываю всех помогать центру в его работе.
Обращаю ваше внимание, что подобные проекты можно воплотить в жизнь с помощью Фонда президентских грантов и конкурса «Православная инициатива». Свои конкурсы проводят и местные органы власти.
Взаимодействие с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
В минувшем году у нас появились помощники благочинных по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Это уникальная практика, Синодальный отел дал положительную оценку и привел наш опыт в пример другим епархиям. Благодарю за активную работу помощников благочинных Северодвинского, Пинежского и Холмогорского благочиния.
Активное взаимодействие идет с МВД и его территориальными подразделениями и управлением Росгвардии. Отдельно стоит упомянуть окормление северодвинских подводников иеромонахом Вениамином (Ковтуном) при содействии профильного епархиального отдела.
Хороший пример взаимодействия епархиальных отделов – сотрудничество отдела по взаимодействию с вооруженными силами и молодежного отдела в формировании стратегии духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи, при активном участии Регионального центра патриотического воспитания.
Говоря о важности духовно-нравственного воспитания молодежи, акцентирую внимание на обращения военного командования к Церкви с просьбой направлять священников к военнослужащим по призыву. Практически у всех, впервые оказавшихся в условиях воинского коллектива, происходит переоценка духовных ценностей, начинается поиск новых принципов и жизненных ориентиров. На этом этапе важна возможность пообщаться со священником, который может ответить на вопросы и помочь сориентироваться. Зачастую молодые солдаты принимают Крещение, впервые в своей жизни приступают к таинствам Исповеди и Причастия. Прошу отдел по взаимодействию с вооруженными силами и благочинных храмов Архангельска и Северодвинска обратить на это особое внимание и продолжить взаимодействие с воинскими частями.
Приходская жизнь и пастырское служение
Во всех благочиниях и крупных приходах епархии в прошлые годы уже были назначены помощники благочинных и настоятелей по миссии, по религиозному образованию, по работе с молодежью, по социальному служению. Очень важно, чтобы эта деятельность велась не только на бумаге. Прошу руководителей профильных отделов регулярно собирать коллегии, давать помощникам поручения и докладывать мне, как идет работа. Помощникам важно получить соответствующее образование. Например, пройти бесплатные дистанционные курсы, которые организует Московская Патриархия. Еще раз напоминаю, что нужно более активно привлекать к работе мирян, в том числе из молодежи.
Прошу настоятелей храмов обратить внимание на необходимость развития приходского консультирования. Им тоже могут заниматься миряне, особенно в тех приходах, где ограничен штат священников.
Вновь следует затронуть вопрос о практике совершения отпеваний. Мы много раз об этом говорили, но некоторые священнослужители продолжают нарушать принятые правила.
Напоминаю, что Русская Православная Церковь признает нормой захоронение почивших в земле. Практика кремации противоречит учению Церкви! Если родственники настаивают на кремации по объективным причинам (например, если нужна транспортировка на тысячные расстояния), то они должны обратиться с прошением на имя епархиального архиерея, с подробным изложением ситуации. Без благословения архиерея отпевать подлежащих кремации усопших нельзя.
Так называемое заочное отпевание совершается, только если родственники не могут участвовать в погребении тела (например, если человек утонул или погиб в результате авиакатастрофы и останки не найдены). Заочное отпевание также возможно, если родственники вообще не желают совершать чинопоследование. Тогда на отпевании должны присутствовать те, кто обратился с просьбой о его проведении. Никакой «выдачи земельки и разрешительной молитвы» в отрыве от чина отпевания быть не должно. Это противоречит смыслу христианского погребения усопших.
Очное отпевание необходимо совершать в храмах и на кладбищах, и только в качестве исключения — в моргах и на квартирах.
Все это прошу разъяснять родственникам почивших сразу при обращении в храм, а не направлять их по любому поводу в епархиальное управление.
В заключение прошу ваших молитв, отцы, и желаю вам помощи Божией в ваших трудах!