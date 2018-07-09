Пресс-секретарь Архангельской епархии делает карьеру

Пресс-секретарь Архангельской епархии Михаил Насонов вошел в состав комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации.
Решение о ротации принял Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 15 октября (журнал № 80).
Межсоборное присутствие — это совещательный орган, помогающий высшей церковной власти в подготовке решений, которые касаются наиболее важных вопросов внутренней и внешней жизни Русской Православной Церкви.
Состав Присутствия обновляется Священным Синодом каждые четыре года. Прежний состав был утвержден в октябре 2014 года.
Межсоборное присутствие делится на комиссии, каждая из которых охватывает одну из сторон жизни Церкви: комиссия по богословию и богословскому образованию, комиссия по церковному праву, по богослужению и церковному искусству, по организации жизни монашества и другие.
Комиссия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации рассматривает темы диалога Церкви с культурным сообществом, ее позиционирования в информационном поле, укрепления внутрицерковного взаимодействия и другие. В новый состав комиссии вошли 46 церковных деятелей.
Михаил Насонов давнишний друг, партнер и консультант RUSNORDа. Редакция от души желает ему успехов на новом поприще.