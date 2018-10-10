"Архангельску мешают жить... плохие новости". Новое письмо бывшего архангелогородца мэру Годзишу

Здравствуйте, Леонид!
Прошло чуть больше года после опубликования моего открытого письма мэру Архангельска И.В. Годзишу на Вашем сайте «Руснорд».
В этом году в начале августа я вновь побывал на Родине. На сей раз приезжал вместе с женой на автомобиле. Не спеша, в течение двух дней мы ходили по Архангельску, съездили в Малые Корелы. И я с радостью для себя отметил позитивные изменения, которые произошли за прошедший год.
Хотя, ради справедливости скажу, мы побывали, в основном, в центре города, на набережной Северной Двины, на Троицком и Ленинградском проспектах. Первое, что бросилось в глаза, центр города стал чище, более ухоженным. Видны усилия городских властей по приведению в порядок тротуаров, проезжей части улиц. Стали заметны цветники и клумбы, новые газоны. Конечно, по сравнению с другими областными городами, это, может еще недостаточно, но радует другое. Позитивная динамика.
Приятный сюрприз - множество разных кафе и ресторанов, как говорится, на любой вкус и кошелек. В советское время были рестораны «Север», «Двина», «Полярный», «Двинские зори», ресторан на железнодорожном вокзале. И популярная столовая «Каргополочка». Не скажу про Соломбалу и Маймаксу, не был тогда там. Пообедать в городе было большой проблемой. А сегодня! Приведу только один пример. Чтобы не делать рекламу, не стану называть этот ресторан на набережной Северной Двины. Его посещение стало для нас небольшим потрясением. Оформление, обслуживание и великолепная кухня удовлетворят самый изысканный вкус. По своему уровню его можно поставить в один ряд со многими известными столичными заведениями. Нам есть с чем сравнивать, т.к. побывали в самых разных городах и странах.
Несколько слов о новом, формирующемся облике набережной Северной Двины. Пока не понял, хорошо это или не очень? Но это уже вид другого, современного города. Конечно, жаль, что в новой среде практически растворился весь колорит старого Архангельска. В этом со мной, скорее всего, согласятся и коренные жители города, особенно старшее поколение. Действительно, города с современной застройкой зачастую не имеют своего лица, они похожи, как близняшки. И будет ли узнаваем Архангельск, сформируется ли его неповторимый образ со своим лицом? - это задача для всех, как для власти, так и для жителей.
Я понимаю, что места, которые мы посетили в Архангельске, следует отнести к визитной части города. Скорее всего, существует множество проблем, в том числе элементарных, которые очень волнуют жителей окраин, поселков Сульфат, бывших лесозаводов, островов Северной Двины, не давая им нормально жить. Конечно, люди не хотят и не будут с эти мириться. Но когда десятилетиями никто не занимался улучшением комфортности городской среды, нельзя все сделать за год, даже за 2-3 года. Несомненно, надо надеяться, деятельность мэра, всех городских чиновников, служб будет давать результаты, при условии ответственной, честной работы. А люди оценят сделанное.
Регулярно просматриваю областные новостные порталы. И о чем только не пишут! Но, в основном, подаются «жареные» факты. Кто кого убил, ограбил, сколько человек утонуло в реках области, о том, что один из причастных к отравлению Скрипалей родом из Устьянского района Поморья… Либо о том, как выступили какие-то неизвестные артисты и певцы, или как усмиряли двух пьяниц в Новодвинске. И т.д., и т.п. Что, разве только такими должны быть актуальные новости?
А в то же время в районных и областных СМИ незамеченным прошло очень важное событие, о котором стоило бы написать, – 150-летнняя годовщина открытия школы в селе Ломоносово. Немного, наверное, в области сельских школ с такой историей, как Ломоносовская. Да, в 19 веке, в 1868 году, была открыта школа в маленьком селе, а в 21 веке сельские школы массово закрывают! Вот и многие жители села Ломоносово считают, что их школу тоже может закрыть «народолюбивая» власть. Что и говорить, за полтора столетия такой «прогресс» достигнут!
Но не хочется завершать свое письмо на минорной ноте. Проехал я дорогой от Москвы до Архангельска, почти проделав путь великого земляка. И увидел, работают люди, пашут землю, заготавливают сено, лес, ведут хозяйство. Отрадно было видеть, как прогуливаются молодые мамы с малышами в колясках, как бегают ребятишки, играют, как когда-то мы в детстве. Жизнь-то продолжается на земле Поморской. И, слава Богу!
С уважением,
Александр Степанович Петровский,
коренной уроженец Поморья,
член Поморского землячества в Москве.
10.10.2018 г.
Напомним, что на прошлое письмо Александра Степановича глава Архангельска ответил. Редакция надеется на продолжение этого диалога…