Корабли на приколе. Архангельск отрезан от островных территорий

В связи со сложными погодными условиями до 11 часов транспортное сообщение с островными территориями Архангельска приостановлено.

Капитанам судов, операторам терминалов, владельцам причалов, лицам и организациям, осуществляющим деятельность в морском порту, направлено предупреждение капитана морского порта «Архангельск» о необходимости провести мероприятия по обеспечению безопасности судов и плавучих объектов, находящихся в акватории.

О выполнении рейсов пассажирских судов на островные территории после 11.00 жители города могут получить информацию в справочной службе по телефону 47 48 05.

P.S. На 11.30 погода и не думает меняться к лучшему…