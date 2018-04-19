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В третью смену в детских лагерях отдохнут почти шесть тысяч маленьких северян

В Архангельской области продолжается детская оздоровительная кампания. В третью смену в детских оздоровительных лагерях региона отдохнут 3 900 детей, за пределами области – 1 916 детей. Такие данные приводит Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

В регионе кампанию обеспечивают 39 организаций отдыха и оздоровления: 11 лагерей с дневным пребыванием (433 ребёнка); 17 загородных лагеря (2 722 ребёнка); два санатория (260 детей); девять лагерей палаточного типа  (485 детей).

Неизменным спросом пользуются путёвки в детские лагеря за пределами региона. В третью смену в Крым отправятся 27 детей, в Краснодарский край – 1 701 ребёнок, в Ростовскую область – 108 детей, в Вологодскую область – 80 детей.

Как рассказала министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова, летняя оздоровительная кампания-2018 значительно отличается от прошлых лет.

Многократно усилены меры, направленные на безопасность детей. Надзорными органами проводятся регулярные проверки детских оздоровительных организаций на территории региона на предмет выявления нарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

— Важно отметить, что в этом году из областного бюджета выделено 12 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы детских оздоровительных учреждений, расходование которых в том числе было направлено на противопожарную и антитеррористическую безопасность объектов, – отметила Елена Молчанова.

Очень востребованным остается и нововведение прошлого года, которое позволяет оформить сертификат на оплату путёвок.

Для получения сертификата, дающего право на частичную или полную оплату путёвки за счет средств областного бюджета, родителю необходимо:

  • выбрать организацию отдыха в перечне лагерей;
  • заключить договор на приобретение путёвки;
  • обратиться в органы местного самоуправления или государственные учреждения для получения сертификата.

Детские лагеря и санатории, вошедшие в перечень, имеют право на меры социальной поддержки. На отдых и оздоровление детей в этих организациях выдаются сертификаты на компенсацию с полной или частичной оплатой за счёт средств областного бюджета, а также проезд и сопровождение к месту отдыха.

Причём речь идёт о лагерях и санаториях, расположенных как на территории Архангельской области, так и за её пределами.

На сегодняшний день на оплату путёвок третьей смены выдано сертификатов:

  • 1 983 – в стационарные лагеря на территории Архангельской области;
  • 227 – в лагеря палаточного типа;
  • 1 446 – в южные лагеря;
  • 239 – в санатории на территории Архангельской области;
  • 135 – в санатории за пределами региона.

 

27 июль 11:18 | : Будни

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