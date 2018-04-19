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Назовите треску на пару... Ломоносовым. Практические советы кулинара Гелибтермана архангельским рестораторам

Как мы уже писали, Архангельск посетил известный столичный кулинар Леонид Гелибтерман, который не только провел мастер-класс, но и дал несколько практических советов. Приезд мастер-шефа был организован информационным агентством "Двина сегодня".

По итогам его визита отчитывается «Регион 29»:

- По словам Леонида Гелибтермана, некоторые регионы России уже научились использовать свою самобытную кухню для привлечения туристов. Это Алтайский край, Владимирская, Тверская, Калининградская области, Татарстан, Краснодарский край, Якутия, Бурятия, Санкт-Петербург и Ярославль. 

Гелибтерман порекомендовал сотрудникам сферы гостеприимства учитывать буквально каждую мелочь. Например, на кофе-брейках различных мероприятий предлагать гостям воду от местных производителей и традиционную выпечку. Благо, в Архангельской области множество блюд, которые могут быть интересны не только жителям региона, но и туристам. Некоторые из них уже даже были представлены за рубежом. Например, благодаря Леониду Гелибтерману, на Первой российской гастрономической неделе в Испании попробовали и высоко оценили устьянские соки из натуральных ягод. Участники круглого стола вспомнили о том, что архангелогородцев часто называют «трескоедами и шанёжниками»: почему бы не сделать это своей «фишкой»? Есть в Поморье и другие гастрономические изыски — кофе по-мезенски из самовара, квас из ржаной муки и исландского мха. Леонид Гелибтерман предложил использовать в целях развития гастрономического туризма имена великих северян. — Надо использовать ресурс знаменитых земляков по полной. С вашей областью связаны очень много великих имён — некоторые из них точно могут способствовать развитию гастрономического туризма. Можно использовать имя Ломоносова — это персона, которую все знают, или взять уроженца Каргополя Александра Баранова, — посоветовал Леонид Гелибтерман.

Маэстро кухни также посоветовал больше использовать продукты и блюда традиционной поморской кулинарии: грибы, рыбу северных пород (а не дораду), молоко от холмогорской коровы, ягодные соки, калитки, рыбные пироги, шаньги и прочее.

Между тем, по данным статистике, в Архангельске наибольшей популярностью пользуются заведения, делающие ставку на кавказскую кухню.

 

18 июль 10:47 | : Будни

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