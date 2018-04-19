Любят ли девушки иностранцев? Что показал ЧМ-2018

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством ZOOM MARKET. 57% Российских девушек допускают отношения с иностранцами, а 12% указали, что имеют или имели отношения с иностранцами.

Среди тех девушек, которые имеют или имели отношения с иностранцами 58% завели отношения во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Среди тех девушек, которые имели отношения с иностранцами 78% находятся в возрастной группе от 18 до 23 лет, 15% от 24 до 28 лет и только 7% от 29 до 34 лет.

Рейтинг городов, в которых девушки имели отношения с иностранцами в момент проведения чемпионата мира по футболу 2018 года:

Саранск (1), Сочи (2), Москва (3), Самара (4) Нижний Новгород (5), Волгоград (6), Екатеринбург (7), Ростов-на-Дону (8), Калининград (9), Санкт-Петербург (10), Казань (11).

На вопрос о том какие качества привлекают Российских девушек в иностранцах 67% указали перспективу стать женой иностранца и переехать в другую страну, 26% внешний вид и открытость и 7% девушек привлекает экзотика.

Напомним, что перед самым чемпионатом председатель думского Комитета по делам женщин г-жа Плетнева выступила с инициативой чуть ли не на законодательном уровне ограничить половые контакты россиянок с иностранцами, за что была жестко высмеяна в соцсетях.