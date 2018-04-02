Александр Фролов: Хватит сидеть дома у телевизора!

Сегодня архангелогородцы смогут вновь увидеть прямую трансляцию матча Чемпионата мира по футболу. Фан-зона для просмотра матча Россия – Хорватия с телеэкраном размером 3 на 5 метров вновь разместится на площади у драмтеатра.

Помощь в организации фан-зоны, доставке специального экрана для прямой трансляции оказала партия «Единая Россия», депутаты Александр Фролов и Валентина Сырова.

- 1 июля в Архангельске у театра драмы впервые была открыта фан-зона для болельщиков. 5 тысяч человек как одно целое с замиранием сердца наблюдали за матчем. Конечно, этот не стадион, но все же болеть, когда рядом находится несколько тысяч человек, как на площади возле драмтеатра, это совсем другое дело, нежели просто сидеть возле телевизора. Сегодня фан-зона вновь примет болельщиков, которые хотят вместе и на свежем воздухе следить за развитием событий на стадионе в Сочи. Будем вместе со всей страной болеть за сборную России – отметил Александр Фролов.

Матч Россия – Хорватия станет одним из важных моментов Чемпионата мира по футболу-2018. Трансляция продлится с 21 до 23 часов. Фан-зона начнет принимать болельщиков, начиная с 19.00. На входе предусмотрены три пропускных пункта, на которых будут дежурить сотрудники полиции. В Петровском парке будет открыто 8 точек торговли и 3 фотозоны с тантамаресками. После окончания матча горожане смогут уехать на автобусах маршрутов № 3, 9, 44, 54, 60, 76. Последнее отправление запланировано в 23.30. Посадка будет осуществляться на остановках возле драмтеатра (для поездки в направлении Морского речного вокзала) и пл. Ленина (для поездки в направлении Кузнечевского моста). Как и в прошлое воскресенье, для горожан организуют доступ в туалеты, расположенные в здании театра и Петровском парке.