Виктор Павленко: Архангельск – родина Российского флота!

Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко поздравляет архангелогородцев с Днем города.

- Дорогие горожане, уважаемые ветераны и люди старшего поколения!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения нашего любимого Архангельска – города воинской славы!

В этом году празднование Дня города совпадает со знаковым для столицы Поморья юбилеем. Мы отмечаем 325-летие начала государственного судостроения в России. Именно здесь, в Архангельске великий преобразователь - царь Петр I основал первую отечественную судоверфь, заложил и спустил на воду первые морские корабли. Именно здесь на корабельной соломбальской стороне создавалась военно-морская мощь российского флота, отсюда уходили знаменитые полярные экспедиции, а в годы Великой Отечественной войны у причалов разгружались суда, доставлявшие грузы по ленд-лизу.

Нашими предками – настоящими поморами доверено носить высокое звание форпоста Российского Севера, всегда быть на страже интересов нашего Отечества. Вместе со всеми жителями Архангельска я верю в счастливую судьбу и великое предназначение столицы Поморья. Наш город призван стать опорным пунктом освоения Арктики и возрождения Северного морского пути, научным и образовательным центром, самым северным университетским городом России.

Дорогие архангелогородцы!

Наш Архангельск – город труженик, город – воин, город воинской и морской славы, город сильных, смелых и очень добрых людей. Вместе мы сделаем многое.

С праздником, добра всем, здоровья и благополучия!

Мы любим тебя, Архангельск, просто за то, что ты есть!