На пути к духовным подвигам. Из проповеди митрополита Даниила

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил в понедельник Страстной седмицы совершил литургию Преждеосвященных Даров в храме святого Мартина Исповедника в Соломбале.

В проповеди владыка напомнил, что за богослужением звучало евангельское чтение о неплодной смоковнице. Приведем этот отрывок: «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то́, что́ сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море,- будет; и всё, чего ни попросите в молитве с верою, полу́чите» (Мф.21:18-22).

По словам митрополита Даниила, Господь проклял эту смоковницу, чтобы показать ученикам, что будет с еврейским народом, который не принял Его проповедь: «Господь сотворил это чудо накануне страданий, показывая, что добровольно идет на мучения. Он мог лишить жизни своих недоброжелателей. Господь показал власть, которая дана Ему и которую Он не использует, повинуясь воле Отца Небесного».

Архипастырь привел святоотеческое толкование образов причти о смоковнице: «Листья смоковницы — наш внешний подвиг, а плоды — внутреннее делание. Что главнее? Подвиг телесный или духовный? Именно внутренний, духовный подвиг осеняется благодатью Духа Святого. Многие из нас постятся, несут телесный подвиг, а духовное делание — глубокое смирение сердца, соединенное с молитвой, — зачастую нам незнакомо. Переживание и сокрушение сердечное — высший подвиг. А если не имеем его — должны укорять себя. Мы постимся, ходим в храм, но плодов у нас нет! Это нужно понимать, и такое воззрение приведет нас к состоянию глубокого покаяния. Желаю всем хотя бы немного приближаться к настоящим духовным подвигам!»

Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. В Православной Церкви это самая важная неделя всего года, посвященная последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятии, крестной смерти, погребении. Страстная Седмица – это уже не Великий пост, хотя пост в эти дни соблюдается особенно строгий. В первые три дня Страстной седмицы Церковь подготавливает верующих к сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя.

В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя. Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, которые не принесли истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

В Великий Вторник Христос пришел в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма, первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и понимая, что Он о них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на Него открыто не решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.

В этот день Церковь вспоминает притчу Христа о десяти девах, о талантах и из продолжения положенного в понедельник повествования о втором пришествии Христовом. Этими воспоминаниями Святая Церковь особенно призывает верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил, особенно на дела милосердия, которые Господь принимает как личную заслугу себе самому, когда говорит о них: «Понеже сотворите единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе» (Мф. 25, 40).

В Великую среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима). В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. На вечерней службе совершается таинство Исповеди: в этот день все стараются исповедоваться.

В четверг Страстной седмицы вспоминаются в богослужении важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии). В Великий Четверг все православные причащаются Святых Христовых Таин.

На литургии в кафедральных соборах при архиерейском служении совершается умилительный обряд омовения ног, который воскрешает в нашей памяти безмерное смирение Спасителя, умывшего ноги Своим ученикам пред Тайной вечерей. Архиерей умывает ноги сидящим по обе стороны приготовленного пред кафедрой места 12 священникам, изображающим собою собравшихся на вечерю учеников Господа, и отирает их лентием (длинным платом).

В Великий четверг начинаются приготовления к Празднику Пасхи. На вопрос о том, как правильно готовиться к Пасхе профессор Московской Духовной академии кандидат богословия диакон Андрей Кураев отвечает так: «В одном стихотворении Бориса Пастернака говорится: «У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчеи, омываю миром из ведерка Стопы Пречистые Твои». Я думаю, что действительно все-таки в стороне от толчеи лучше готовиться к празднику. Не стремиться к тому, чтобы подготовить стол повкуснее, приборку в доме сделать. Чистый Четверг не потому Чистый Четверг, что в этот день делают баню или промывают мебель от пыли, а потому что люди исповедуются и причащаются. Великая суббота — это отнюдь не просто время предпраздничной суеты, а это время сокровенного молчания о тайне Бога, сошедшего во ад ради нас».

День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы становится к подножию Креста Христова. На утрени Великого пятка (она служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Святых Страстей – 12 отрывков Нового Завета, в которых рассказывается о предательстве Иуды, суде над Христом и Распятии Христа.

Утром в Великую пятницу служатся Царские часы. Литургии в этот день не бывает — из благоговения к Голгофской жертве, принесенной некогда в день Великого Пятка Самим Сыном Божиим. Это день строгого поста (до выноса плащаницы никто не вкушает пищи) и великой скорби.

В конце вечерни Великой пятницы совершается обряд выноса Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего читается канон о распятии Господа и «На плач Пресвятыя Богородицы», затем верующие прикладываются к Плащанице.

В Великую субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай.

(по материалам Архангельской епархии)