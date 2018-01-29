"Мужчины должны вести себя наступательно". Поморский харассмент - за и против

«Архипрогрессивная» часть человечества обрела новое излюбленное занятие – борьбу с «харассментом». Большинство наших соотечественников, наверное, и не знает, как пишется это слово, а многим неизвестно и его значение. Этим термином в англоязычных странах обозначают сексуальные домогательства, которыми могут объявить все, что угодно – даже похлопывание по плечу, неуклюжий комплимент или подаренная сослуживице шоколадка. А дальше – скандал, суд, штраф, увольнение с работы, травля в СМИ. В жернова репрессий может угодить кто угодно: и известный голливудский продюсер, якобы домогавшийся молодых актрис, вдруг вспомнивших об этом через двадцать лет. И популярная певица, которая разгуливала по комнате в нижнем белье и будто бы соблазняла своего телохранителя. А уж политики разного уровня – настоящая находка для записных борцов с харассментом. Казалось бы, нам какое дело до этих зарубежных причуд. Но и в Россию пришло это поветрие: жертвами обвинений в харассменте стали депутат Госдумы Леонид Слуцкий, его коллега по парламенту, знаменитый кинорежиссер Станислав Говорухин, другие известные люди.

В борьбе «за это» (точнее – против «этого») дальше всех пошли шведы: там сексуальные отношения, даже между мужем и женой, теперь должны получить «твердо выраженное» (!) согласие партнера. Непонятно, должно ли оно быть нотариально заверенным письменным заявлением – но, судя по всему, дело идет к этому. Отсутствие «твердо выраженного согласия» может стать поводом для обвинения в домогательстве, принуждении или даже изнасиловании.

Чем чревато дальнейшее раскручивание темы «харассмента»? Об этом рассуждают писатель Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов.

Анатолий Беднов: - Помнится, в девяностые годы наделали шуму «Записки дрянной девчонки», в общем-то, на ту же тему, но с юмором и иронией: «прораб перестройки» хватал героиню за коленку и так далее. Прошло двадцать лет, и теперь об этом говорится уже совершенно серьезно, с требованием парламентского расследования. В таком «дивном» новом мире Дон Жуан бы не выжил. Да и обычному, не склонному к донжуанству, человеку придется трудно. Иногда мне кажется, что подобные законы сочиняют озлобленные импотенты: у меня ничего не выходит, пусть и у других будут проблемы. Или состарившиеся развратники – подобно тому, как «завязавшие» алкоголики агитируют за сухой закон. Хотя на самом деле причиной тому не чьи-то личные проблемы, а навязываемая обществу идеология пресловутой «толерантности».

Александр Тутов: - Автор записок – Дарья Асламова, кстати. Тема, конечно, деликатная. Вот мы и решили по ней поговорить – деликатно, но с юмором. Хотя на самом деле это страшно. Вполне благополучная дама через двадцать лет начинает обвинять режиссера, что он приставал к ней.

А.Б.: - И в результате он сам становится жертвой, только уже не «домогательств», а травли, ему разрушают карьеру.

А.Т.: - Когда я был депутатом областного Собрания и собирался ехать с делегацией в США, нам выдали памятку. И там, помимо общих фраз про экономику, было написано, как себя вести: нельзя подавать руку дамам при выходе из автобуса или троллейбуса, приближаться больше, чем на определенное расстояние, потому что это будет воспринято как вторжение в личное пространство. Вообще, оказание помощи женщине – проявление мужского сексизма.

А.Б.: - А комплименты, подарки – это уже не сексизм, а харассмент.

А.Т.: - Так что если бы я там жил, я бы точно пострадал. Потому что традиция у меня такая со школы – активно интересоваться девушками. Тем более, что я еще и врач. В викторианскую эпоху показывали на манекене, где у женщины болит. Но как бы я на манекене делал массаж? Я понимаю, что в разных странах разные обычаи, но везде есть проявления ухаживания. У нас попробуй не прояви ухаживания! Большую часть женщин это обидит. Хотя у нас в последнее время тоже…

А.Б.: - Вспомним последний скандал вокруг депутата Госдумы Слуцкого.

А.Т.: - На самом деле это издержки… нет, даже не издержки, а я бы назвал это «атака эмансипации», которая провоцирует такие вещи, как гомосексуализм в обоих проявлениях.

Женщинам не нужны мужчины, мужчины боятся женщин. И через «окна Овертона» это проникает к нам. Много деловых дам, которым семья особо не нужна. Есть много женщин, которые занимаются карьерой и забывают о детях.

Неужели мужчина, который не способен на серьезные поступки, не проявляет активную жизненную позицию, в том числе по отношению к женщинам, будет достигать результата в обществе? Мужчина по натуре завоеватель, и ему интересно покорить женщину. Хотя с возрастом начинаешь понимать: неизвестно, кто кого соблазняет. Девушка «ведется» на того мужчину, который ей уже заранее нравится. Но для того, чтобы он окончательно понравился, он должен проявить настойчивость, активность, боевой дух, но не принуждение.

Раньше мужчины воевали из-за женщин. Одна из самых первых войн, о которой мы знаем от Гомера – Троянская война.

А.Б.: - Еще похищение сабинянок римлянами, ставшее поводом к войне. В древности и средние века женщин рассматривали как добычу: вспомним набеги викингов, ушкуйников, походы казаков в Туретчину. Мне вспомнилось, как Лев Гумилев объяснял, почему венгры, хотя они пришли из-за Урала, имеют вполне европейскую внешность. Они, когда поселились в Европе, периодически нападали на Германию, Италию, Францию, славянские земли, и уводили тамошних женщин в полон. В итоге за несколько поколений их генофонд серьезно изменился.

А.Т.: - Общество меняется, не меняются только вот эти грани психологии. И если мужчина не выполняет свое мужское предназначение, такое общество обречено на вымирание. Когда начинали распространяться все эти отклонения вроде гомосексуализма, общество погибало.

А.Б.: - Классический пример – Римская империя.

А.Т.: - Если мужчина перестанет давать женщине деньги, то есть помогать ей, поддерживать, он тем самым принижает ее. Это наше понимание. Поэтому женщины в нашей стране должны вникнуть: если они будут вести себя, как на Западе, они многое потеряют. Конечно, потерять мужа-алкоголика, наркомана, бездельника не жалко – но все равно останутся еще достойные мужчины на ее долю. А может таких и не хватить, многие перейдут в разряд слабаков и приспособленцев.

Мужчины должны вести себя активно, наступательно, но при этом уважать женщину. Иногда приходится давать в морду хамам. Чтобы защитить женщину. Но есть ситуации: подарил цветы, перенес женщину на руках через ручей – этим мы доказываем свою любовь. Когда заболел любимый человек, ты переживаешь за него, навещаешь. Или поздравление с 8 марта: женщины часто обижаются, если ты вовремя их не поздравишь. Хотя для кого-то это и «пережиток». Вообще владение воинскими искусствами и умение их применить – это достоинство мужчины. Или, как говорили спартанцы, «достоинство мужчины – это не бояться убивать и быть убитым». Конечно, сейчас время другое, не надо никого убивать и быть убитым нежелательно, но умение постоять за себя и наказать обидчика должно быть в порядке вещей настоящего мужчины.

А сегодня получается, что женский пол решил отомстить мужчинам за унижение. А откуда унижение в наше время? Наоборот, вся индустрия построена на обслуживании, в первую очередь, женщин: одежда, парфюмерия… Процентов девяносто такой продукции выпускается для женщин. И реклама тоже во многом рассчитана на них.

А.Б.: - Особенно раздражающая многих назойливая реклама женских гигиенически изделий «с крылышками». Когда неожиданно прерывается интересная передача или фильм и наступает рекламная пауза.

А.Т.: - Да, во-первых, это не очень прилично, во-вторых, зачем это нужно, и так все интимные детали известны.

А еще эта кампания против «харассмента» приводит к тому, что мужчины ударяются в виртуальный секс и порнографию, так безопаснее и проще. Америка переполнена порностудиями, интим-услугами.

Может быть, с помощью борьбу с «харассментом» они и создают рекламу порнобизнесу?

Потому что так легче себя эмоционально удовлетворить, чем добиваться взаимности, когда вместо этого тебя могут в чем-то обвинить. Хорошо, что у нас нет таких статей, по которым судили бы за комплимент. А на Западе сколько уже таких случаев было! Когда Шварценеггер ущипнул кого-то, у него была долгая судебная тяжба из-за этого. На самом деле есть Уголовный кодекс, карающий за сексуальные преступления…

А.Б.: - За принуждение к сексу, с использованием угроз, зависимого положения потерпевшей или потерпевшего и так далее. За это наказывают. Но речь-то в нашем случае идет совершенно о других вещах.

А.Т.: - За домогательства надо наказывать, но именно за реальные домогательства, а не придуманные, что-то можно и ужесточить. За попытки насилия и прочее, что расписано в Уголовном кодексе. Но даже здесь возникают проблемы: добровольно все происходило или не добровольно. Я думаю, что в данной ситуации все зависит от того, понравилось это женщине или нет.

А.Б.: - Как в старом анекдоте: идет девица и орет: «Меня изнасиловали!» «Ты что орешь-то, дурочка?» «Вспомнить приятно!»

А.Т.: - Все равно главная роль в отношениях должна принадлежать мужчине. Потому что мужчина идет первый, он ставит проблему, он должен ее решать. Конечно, когда мужчина не зарабатывает, живет за счет жены или матери, то к таким и относятся соответственно. Но из-за «харассментов» и прочего их и будет становиться все больше. Людей запуганных и неспособных на действия. То есть не мужчин в мужеподобном обличье.

Попытка «гендерной революции» приведет только к тому, что сначала будет брать разрешение на секс, потом появятся третий, четвертый, пятый полы, а в итоге – саморазрушение семьи и человека. Может, где-нибудь на Кассиопее и существует три-четыре пола, но мы с вами живем на Земле.

А.Б.: - И еще: если бы с тем же рвением, с каким на Западе борются с «харасментом», они защищали своих женщин от домогательств «беженцев» с Ближнего Востока! А сегодня вместо того, чтобы дать отпор оскорбительным приставаниям, они начинают вспоминать про пресловутую «толерантность» и «политкорректность». Там, где действительно надо власть употребить, они разводят руками и грозят пальцем.

А.Т. Вот и вымрут все, как динозавры из анекдотов…