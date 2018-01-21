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В Архангельске будут лечить рак... березовой берестой

Ученые Северного Арктического Федерального Университета выделили из березовой бересты антиоксидант, который можно использовать при изготовлении противораковых препаратов. Об этом сообщает издание «Правда севера».

Исследования проводились в центре коллективного пользования научным оборудованием «Арктика». Для извлечения из берёзовой коры полезных веществ использовали метод экстракции субкритическими растворителями. 

Эти вещества обладают антибактериальными, антивирусными, жаропонижающими и ранозаживляющими свойствами, а также положительно влияют на функции печени. Их противоопухолевая активность сочетается с низкой токсичностью. 

Береста на сорок процентов состоит из этих ценных соединений. 

Результаты работы учёных САФУ опубликованы в журнале Russian Chemical Bulletin

21 март 12:38 | : Будни

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