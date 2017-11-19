На конкурс авиамоделирования «КРЫЛЬЯ ПОМОРЬЯ» поступили первые работы

20 января 2018 года завершается прием заявок на областной детский конкурс "Крылья Поморья", который проводится в целях продвижения традиций малой авиации на Европейском Севере, поддержки одаренных детей, занимающихся авиамоделированием.

Первые авиамодели уже поступили в оргкомитет конкурса. Ученики 2 и 5 класса Талажской средней школы тщательно готовились к конкурсу и первыми представили свои модели. Интересные творческие работы представили и воспитанники Архангельской воспитательной колонии.

- Конкурс нацелен на профориентацию детей и молодежи Поморья, содействует продвижению позитивного имиджа авиации, - прокомментировал генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Самвелович Петросян.

Напоминаем, что конкурс проводится среди членов клубов авиамоделирования Архангельской области и всех заинтересованных жителей, занимающихся в клубах авиамоделирования, в возрасте до 18 лет. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.arhaero.ru

Лучшие авиамодели будут представлены в аэропорту «Архангельск», а победитель награжден в рамках юбилейных торжеств, которые состоятся 5 февраля 2018 года в Областном театре драмы имени М.В. Ломоносова.

Модели самолетов принимаются на конкурс по 20 января 2018 года до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 163000, Россия, г. Архангельск, Аэропорт Архангельск, д.10., служба внутреннего контроля. Телефон для справок: 8 921 240 4561.