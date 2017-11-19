Что чаще всего можно найти на столе у россиян в новогоднюю ночь?

Поисковая система Яндекс определила самые популярные блюда россиян на новогоднем столе.

В последние три дня перед Новым годом люди задают в три раза больше поисковых запросов на кулинарную тематику, чем обычно. Аналитики Яндекса выяснили, какие блюда пользуются в это время наибольшей популярностью.

Судя по рецептам, которые искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. Помимо них популярны тарталетки, холодец и бутерброды, а вот горячие блюда в топ не попали.

Самый популярный салат — «Селёдка под шубой», особенно его любят в дальневосточных регионах. На втором месте — «Оливье», на третьем — «Цезарь». «Мимозу» тоже ищут очень часто, причём в Москве и Петербурге доля запросов об этом салате в полтора раза больше, чем в целом по стране.

В ТОП-15 также попали – крабовый салат (из палочек), греческий салат, «Гранатовый браслет», тарталетки с различными наполнителя, бутерброды с красной икрой и шпротами, салат с кальмарами, холодец…

Интересно, что, судя по запросам, «Оливье» делают не только классический (с колбасой), но и с языком, красной рыбой, креветками и тп.

































Практически любое строящееся здание имеет ряд алюминиевых конструкций, к которым можно отнести системы фасадов, окна, двери, навесы и др. Если вам необходимо купить алюминиевый профиль в Караганде заходите на сайт http://trt.kz/profil-stroitelnyy. Большой выбор, приемлемые цены.