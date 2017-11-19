Если вам повстречался барсук. Научные будни Кенозерского национального парка

В конце года Парк подводит итоги научно-исследовательской деятельности. В 2017 его сотрудники и привлеченные специалисты обнаружили ранее неизвестные для заповедной территории виды, открыли новые места обитания редких растений, начали работу в рамках новых для ООПТ тем.

Во время проведенного сотрудниками учета птиц на осеннем пролете было отмечено около 80 тысяч особей. 13 октября впервые за четыре года наблюдений был замечен белолобый гусь, который ранее встречался единично и только весной. Также во время учета в урочище Затресье и в устье реки Вёжма были встречены орлан-белохвост и беркут. Во время патрулирований на воде Павлом Футораном, начальником оперативной группы, были учтены беломордый дельфин и лахтак (морской заяц).

Фенологические наблюдения показали, что 2017 год являлся аномальным - наступление весны задержалось на две-три недели. Данный факт сказался и на поведении животных: птицы, стремящиеся к местам гнездования на север, возвращались на Онежский полуостров и оставались там до осени.

Кадастр Кенозерского национального парка на основе анализа отчетов привлеченных специалистов прошлых лет пополнен 31 видом ракообразных и 86 видами одноклеточных водорослей, а исследования 2017 года «внесли» в списки еще 112 видов (74 вида пауков, 6 видов ракообразных, 32 вида дереворазрушающих грибов). Таким образом, кадастр пополнился 229 видами. С фаунистической точки зрения интерес может представлять находка паука Agyneta olivacea в Кенозерском национальном парке. Этот вид очень похож на обычный для Европы Agyneta cauta, в следствие чего остается наименее изученным специалистами. В ходе исследования видового состава гладконосых летучих мышей и их распределения по территории Кенозерья были обнаружены ранее не встречавшиеся в ООПТ рыжая вечерница и водяная ночница.

Кадастр национального парка «Онежское Поморье» пополнен 36 видами (23 вида растений, два вида птиц, 11 видов комаров, один вид зверей). В районе Летней Золотицы был открыт краснокнижный вид растений - Поточник рыжий. Интересными находками в том же районе стали Чина алеутская, Подорожник почтиполярный, Лапчатка Эгеди, Ромашка Гукера, Фиалка приморская. Во время работы на озере Большое Выгозеро был отмечен новый для Парка краснокнижный вид мха – Сплахнум красный. Кроме того, там же были обнаружены новые места обитания редких мхов Фонтиналиса далекарлийского и Фонтиналиса гипновидного. На Онежском берегу Белого моря сотрудниками Парка впервые был встречен барсук.

В 2018 году многие исследования будут продолжены. Запланирована и работа по новым научным темам. Специалисты Парка надеются, что все исследования дадут интересные научные результаты.