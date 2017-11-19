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Новогодний и Рождественский Архангельск (развлекательное меню)

В новогоднюю ночь праздничные мероприятия пройдут во всех округах Архангельска

В первую ночь 2018 года новогодние гуляния пройдут на главных площадях всех округов Архангельска. Главой праздничной площадкой станет площадь Мира, где около 02:00 небо над городом раскрасит фейерверк.

Администрация Архангельска утвердила программу праздничных мероприятий. Во всех округах города перед местными культурными центрами в ночь на 1 января 2018 года пройдут новогодние гуляния. Подходит к концу и установка новогодних елей, больше всего зеленых красавиц установлено в Ломоносовском округе — 13.

Главные городские мероприятия в новогоднюю ночь пройдут на набережной Северной Двины в районе площади Мира, там с 01:00 до 02:00 состоится праздничный концерт, который завершит фейерверк. В администрации Архангельска уточнили, что салют запланирован на 02:00, однако на всякий случай лучше подойти пораньше.

Программа праздничных мероприятий

Общегородские мероприятия
Набережная Северной Двины в районе площади Мира

1 января, 01:00 – 02:00 – общегородское народное гуляние, праздничный концерт и фейерверк (18+)

Ночные новогодние гуляния
в территориальных округах
1 января, 01:00 – 03:00 – округ Майская горка: площадь
у молодёжного культурного центра «Луч» (ул. Первомайская, 3); площадь у филиала № 1 молодёжного культурного центра «Луч» (о.Краснофлотский, ул. Дружбы, 39); площадь у филиала № 2 «Космос» молодёжного культурного центра «Луч»
(пр. Ленинградский, 165, к. 2) (18+)
1 января, 00:30-03:30 – Маймаксанский округ: площадь
у культурного центра «Маймакса» (пос. лесозавода № 25,
ул. Лесотехническая,1, к. 1) (18+)
1 января, 01:00 – 02:00 – Цигломенский округ: площадь
у культурного центра «Цигломень» (ул. Севстрой, 2) (18+)
1 января, 01:00 – 03:00 – Соломбальский округ: парковая территория культурного центра «Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 29) (18+)
1 января, 01:00 – 03:00 – Исакогорский округ: площадь
у культурного центра «Бакарица» (ул. Нахимова, 15); площадь
у филиала «Турдеевский» культурного центра «Бакарица» (ул.Центральная 28); площадь у филиала «Исакогорский» культурного центра «Бакарица» (ул.Клепача, 9) (18+)
1 января, 00:00 – 03:00 – Северный округ: площадь у культурного центра «Северный» (ул. Кировская, 27) (18+)
1 января, 01:30 – 03:30 – округ Варавино-Фактория: площадь
перед зданием МУК «Ломоносовского Дворец культуры»
(ул. Никитова,1); 01:00-03:00 – посёлок Силикатного завода,
ул. Силикатчиков, 3 к.1 (18+)

VIII международный фестиваль
«Рождественский Благовест в Архангельске»
1 – 8 января, 12:00 – 13:00 - развлекательные программы для детей на площади им. В.И. Ленина (0+)

Архангельский городской культурный центр
(пр. Приорова, 2, тел. 20-39-19)
7 января
12:00 – открытие фестиваля «Рождественский Благовест
в Архангельске» (парковая зона) (0+)
12:00 - 13:30 – святочная интерактивная программа «Гуляй на святки без оглядки»:
- «Рождественское подворье» (парковая зона) (0+)
- «Святочная круговерть» (0+)
13:30 – театрализованное представление «Горит звезда – святая человечность» с участием коллективов городских культурных центров (6+)
14:30 – концертная программа ансамбля народной музыки «Ватага», г. Брянск (0+)

Культурный центр «Соломбала – Арт»
(пр. Никольский, 29, тел. 22-54-33)
8 января, 12:30
- театрализованное представление «Горит звезда – святая человечность» с участием коллективов городских культурных центров (6+)
- концертная программа ансамбля народной музыки «Ватага»,
г. Брянск (0+)
Культурный центр «Северный»
(ул. Кировская, 27, тел. 23-47-22)
8 января, 15:00
- театрализованное представление «Горит звезда – святая человечность» с участием коллективов городских культурных центров (6+)
- концертная программа ансамбля народной музыки «Ватага»,
г. Брянск (0+)

Мероприятия в учреждениях культуры

Архангельский городской культурный центр
(пр. Приорова, 2, тел. 20-39-19)
22 декабря, 18:00, 23 декабря, 5 января, 12:00, 15:00,
24 декабря, 4 января, 15:00 – новогоднее театрализованное представление «Сказ о Цветке невиданном и Стражнике Волшебного Леса» с интерактивной программой у ёлочки (6+)
23, 24, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 января, 11:00, 16:00 – новогоднее представление «Лапы прочь от Ёлочки или новогодний детектив» и игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой у ёлочки для малышей (0+)
24 декабря, 4 января, 18:00 – 21:30 – новогодний танцевальный вечер «Зимние мелодии» (18+)
26 декабря, 18:30 – 20:30 – новогодний fusion-концерт классической хореографии «Окно в танец» (6+)
29 декабря, 18:30 – 20:30 – праздничный концерт «Новогодний огонёк»(12+)
30 декабря, 5 января, 19:00 – 23:00 – новогодняя вечеринка «Зимняя вишня» (18+)
13 января, 18:00 – 21:30 – бал-маскарад «Тайна маски» (18+)
14 января, 18:00 – традиционный благотворительный Рождественский концерт с участием Государственного академического Северного русского народного хора (3+)

Центр традиционной северной культуры
«Архангелогородская сказка»
(пр. Чумбарова-Лучинского, 15, тел. 65-20-01)
22, 29 декабря, 15:00, 17:00 – новогоднее представление «Веселится весь народ - мы встречаем Новый год» (3+)
23, 27, 30 декабря, 3, 4 января, 15:00 – интерактивная семейная программа «Новогодние забавы у красавицы Любавы» (6+)
24 декабря, 14 января, 16:00 – 18:00 – музыкально-поэтический вечер «Под свет рождественской свечи» (18+)

Ломоносовский Дворец культуры
(ул. Никитова, 1, тел. 61-79-53, 61‒86‒63)
16 декабря, 16:00 – маскарад карнавальных костюмов «Тайны волшебного сундучка» (0+)
23, 24, 31 декабря, 4, 5 января, 11:00, 28 декабря, 18:00,
29, 30 декабря, 11:00, 17:00 – новогодняя театрализованная програма «Ёлочка для самых маленьких» (0+)
28, 29, 30 декабря, 4, 5 января, 14:00 – новогодний спектакль «Волшебный трон», танцевально-игровая программа «Новый год зовёт в хоровод» (6+)
23 декабря, 4 января, 18:00 – дворцовая вечеринка «С новым годом, с новым счастьем!» (18+)
23 декабря, 17:00 – новогодний концерт ансамбля бального танца (6+)
24 декабря, 17:00 – новогодний концерт хореографического ансамбля «Улыбка» (6+)
24 декабря, 11:00, 13:00 – новогодний концерт киндер-класса хореографического Центра Ломоносовского Дворца культуры (0+)
28,29 декабря, 8 января, 12:00 – мастер-класс по художественно-прикладному творчеству к Новому году и Рождеству (3+)
30 декабря, 6 января, 12:00 – настольная игра «Элиас» (12+)
6 января, 14:00 – праздничный концерт с участием творческих коллективов Ломоносовского Дворца культуры «Встречая Рождество» (0+)
7 января, 17:00 – концерт группы «Три свечи» «Под Рождественской Звездой» (12+)
8 января, 13:00 – «Дискотека со Снежинкой» (6+)

Молодёжный культурный центр «Луч»
(ул. Первомайская, 3, тел. 68-30-09)
27, 30 декабря, 15:00, 28, 29 декабря, 11:00, 15:00 – театрализованная интерактивная шоу-программа «Новогодний патруль» (3+)
27, 29 декабря, 18:00 – 22:00 – вечер отдыха «В ритме праздника» (18+)
28, 30 декабря, 18:00 – 20:00 – развлекательная шоу-программа «Дед Мороз On-line» (12+)
5 января, 18:00 – 22:00 – вечер отдыха «В ритме Рождества» (18+)
6 января, 12:00 – мастер-класс «Рождественский ангел» (6+)
6 января, 15:00 – 17:00 – бумажная дискотека «Young Danсеrs» (6+)
Филиал № 1
(о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39, тел. 61-81-15)
24 декабря, 11:00, 12:00 – театрализованная интерактивная шоу-программа «Новогодний патруль» (3+)
30 декабря, 14:00 – бумажная дискотека «Дед Мороз On-line» (6+)
30 декабря, 17:00 – предновогодний танцевальный вечер отдыха
«В свете бенгальских огней» (18+)
4 января, 12:00 – развлекательная программа «Мультлото» (3+)

5 января, 15:00 – 16:20 – танцевальная программа «Вечеринка
без дневников» (6+)
Филиал № 2, клуб «Космос»
(пр. Ленинградский, 165, 2, тел. 61-83-10)
23, 30 декабря, 18:00 – 22:00 – предновогодний вечер отдыха «К нам приходит Новый год» (18+)
24 декабря, 13:00 – творческая мастерская «Новогодний подарок» (6+)
30 декабря, 18:00-22:00 - праздничный вечер отдыха «Весело и дружно встретим Новый год!» (18+)
3 января, 12:00 – театрализованная интерактивная программа «Елочка для маленьких» (3+)
4 января, 12:00 – игры на свежем воздухе «Зимние забавы» (3+)
6 января, 18:00 – 21:30 – вечер отдыха «Рождественские огни» (18+)

Культурный центр «Соломбала – Арт»
(пр. Никольский, 29, тел. 22-54-33)
24 декабря, 18:00 – 22:00 – вечер отдыха «Карнавальная новогодняя вечеринка» (18+)
27, 28, 29 декабря, 14:00 – 15:30 – театрализованная новогодняя сказка для всей семьи с хороводами у елки «Волшебная тайна нового года» (6+)
28 декабря, 18:00 – 22:00 – праздничная шоу-вечеринка «Новогодняя жара» (18+)
29 декабря, 18:00 – 22:00 – вечер отдыха с городским духовым оркестром им. В. Васильева «Голубой огонек» (18+)
1-8 января, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – «Леденцовый Новый год в Волшебном доме Снеговика» театрализованная программа для всей семьи с экскурсией по ледовому «Леденцовому парку», новогодним чаем в компании Снеговика и Деда Мороза (0+)
7 января, 18:00 – вечер отдыха «Рождественские встречи» (18+)
14 января, 14:00 – гала-представление семейного городского конкурса карнавальных костюмов "Маскарад календаря" (0+)

Культурный центр «Бакарица»
(ул. Нахимова, 15, тел. 45-06-15)
23 декабря, 11:00 – 13:30 – новогодний концерт «Мы снегурочку найдём…» детского образцового хореографического ансамбля «Стиль» (0+)
24 декабря, 15:00 – 17:30 – новогодний концерт «Время чудес или новогодний сундук Деда Мороза» детского образцового хореографического ансамбля «Стиль» (6+)
28 декабря, 12:30 – 14:00 – музыкальное представление «Приключения Незнайки» детского образцового театра эстрады «Страна чудес» (0+)
29 декабря, 17:00 – 22:00 – новогодний вечер-огонёк для жителей округа «Приключения под Новый год» (18+)
3 января, 12:00 – 13:30 – уличная игровая программа «Новогодние забавы» (6+)
3 января, 16:00-17:30 – новогодняя концертная программа ансамбля народного танца «Вертеха» (6+)
4 января, 12:00 – 13:30 – новогодний утренник для самых маленьких «Микки и Минни в гостях у Розы Барбоскиной» (0+)
5 января, 16:00 – новогоднее цирковое представление детского образцового цирка «Весар» (0+)
7 января, 16:00 – 17:15 – рождественская концертная программа «Свет Рождества» (6+)
7 января, 18:00 – 21:00 – рождественкая диско-программа «Christmas party» (12+)
Филиал «Турдевский»
(пос. Турдеево, ул. Центральная, 28, тел. + 7 902 507 16 29)
17 декабря, 14:00 – 15:30 – мастер-класс «Елочка из бумаги» (6+)
20 декабря, 16:00 – игра-викторина «Волшебный праздник Новый год!» (12+)
23 декабря, 18:00 – новогодняя программа для детей «В гостях
у сказки» (6+)
23 декабря, 22:00 – 02:00 –новогодний вечер- огонек «Красный нос» (30+)
24 декабря, 14:00 – 15:30 – спектакль «Морозко» (0+)
30 декабря, 14:00 – 15:30 – концерт «С новым годом, с новым счастьем!» (0+)
30 декабря, 18:00 – 21:00 – танцевальная программа для детей «Снежная карусель» (6+)
3 января, 14:00 – мастер-класс «Символ года» (6+)
3 января, 14:00 – 15:00 – уличная игровая программа «Веселый сугроб» (6+)
6 января, 18:00 – 21:00 – танцевальная программа для детей «Серпантин» (6+)
6 января, 22:00 – 02:00 – вечер-огонек «Человек собаке друг!» (18+)
12 января, 20:00 – 24:00 – рождественские посиделки «Вечерок
на хуторе…» (18+)

Филиал «Исакогорский»
(ул. Клепача, д.9, тел. (8182) 62-03-06)
22 декабря, 12:00 – 13:30 – открытие новогодней ёлки «Сверкай огнями ёлка» (0+)
29 декабря, 12:00 – новогодний спектакль «Щелкунчик» ( 6+)
30 декабря, 11:00 – новогоднее представление для самых маленьких «Чудеса в Дедморозовке» (0+)
30 декабря, 15:00 – 17:00 – новогодний концерт «Звёздный дуэт» (18+)
4 января, 12:00 – 14:00 – новогодняя квест-игра «По следам Деда Мороза» (6+)
5 января, 14:00 – 16:00 – новогодняя дискотека с игровой программой «Километр серпантина, два вагона конфетти» (6+)
6 января, 12:00 – 14:00 – уличное гуляние «Рождественский хоровод» (0+)
Культурный центр «Цигломень»
(ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-48)
17 декабря , 11:00 – мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» (6+)
17 декабря, 15:00 – концерт «История песен Нового года» (0+)
23 декабря, 11:00 – утренник для малышей «Варежки для Заюшки» (0+)
23 декабря, 3 января, 13:00 – утренник для детей «Новогодние приключения Маши и Медведя» (0+)
24 декабря, 4 января, 15:00 – театрализованное представление «Новый год для Маленькой Бабы-Яги» (0+)
28 декабря, 18:30 – вечер отдыха под духовой оркестр (18+)
29 декабря, 17:00 – новогодний вечер отдыха (18+)
30 декабря, 18:00 – дискотека «ДискоПрезент» (16+)
3 января, 11:00 – утренник для малышей «Варежки для Заюшки» (0+)
5 января, 13:00 – 14:00 – уличная игровая программа «День валенка» (0+)
5 января, 14:30-15:30 – «Бумажная дискотека» (6+)
7 января (12:00 – 13:00) – интерактивная программа «Рождественская сказка» (0+)
8 января, 13:00 – 15:00 – съезжий праздник хоров «Рождественские встречи в Цигломени» (0+)

Культурный центр «Северный»
(ул. Кировская, 27, тел. 23-47-22, 23-47-24, 23-47-21)
16, 17 декабря, 10:00 – 17:00 – ярмарка продажа изделий ручной работы «Подарок к празднику» (0+)
17 декабря, 12:00 – 13:00 – театрализованный концерт «День рождения зимы» с участием детских садов Северного территориального округа и коллективов культурного центра «Северный» (0+)
17, 24 декабря, 16:00 – новогодний мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» ( (6+)
28 декабря, 3 января, 14:00, 29, 30 декабря, 12:00 – новогоднее театрализованное представление «Снежная королева» (0+)
28, 29, 30 декабря, 18:00-00:00 – новогодняя вечеринка для взрослых «Оливье-шоу» (18+)
2 января, 12:00 – новогоднее представление для самых маленьких
«В гостях у Дедушки Мороза» (0+)
4 января, 17:00 – 20:00 – новогодняя танцевальная программа для людей элегантного возраста «Добрый вечер» (18+)
7 января, 12:00 – 13:00 – уличная семейная программа «Рождественские потехи» (0+)

Культурный центр «Маймакса»
(ул. Лесотехническая, 1, тел. 29-69-24)
17 декабря, 15:00 – 16:30 – шоу талантов «Новогодняя звезда» (12+)
23, 30 декабря, 11:00 – интерактивная концертная программа «Елочка для самых маленьких» (0+)
24 декабря, 11:00 – 12:00 – театрализованное представление «В день последний декабря» (6+)
4 января, 13:00 – 14:00 – игровая программа «Прыжок в Новый год» (0+)
Филиал №1
(ул.Родионова, 14; тел. 89009196853)
16 декабря, 16:00 – 17:00 – конкурс талантов «Новогодний ажиотаж» (0+)
23 декабря, 11:00 – 12:00 – елочка для самых маленьких «Новогодний хоровод» (0+)
03 – 06 января, 13:00 – 17:00 – интерактивная программа «Новогодние каникулы в доме Лесовика» (6+)
Филиал № 2
(Емецкая,19, 2; тел.: 89115630932)
16 декабря, 13:00 – 14:00 – день здоровья «Снежный бум» (0+)
23 декабря, 13:00 – 14:00 – игровая программа «Моя крепость» (0+)
4 января, 13:00 – 14:00 – познавательная программа «КиноЁлка собирает друзей!» (6+)
8 января, 13:00 – 15:00 – игровая программа «Коляда, коляда» (6+)

Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова
(пр. Троицкий, 64; тел.: 28-57-13)
8 января, 12:00 – творческая мастерская «Чудеса из бумаги» (6+)

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина
(наб. Северной Двины, 135; тел.: 24-78-45)
5 января, 12:00 – познавательно-игровая программа «Как встречают Новый год люди всех земных широт» (6+)
5 января, 14:00 – мастер-класс по изготовлению Рождественской открытки (6+)
8 января, 14:00 – литературно-игровая программа «Мелодия Рождества» (6+)
Октябрьская библиотека №2
(наб. Северной Двины, 134; тел.: 20-67-46)
5 января, 13:00 – рождественская мастерская «Ангелы из бумаги» (3+)
8 января, 13:00 – творческая мастерская «Поделка из бумаги» (6+)
Детская библиотека №3
(ул. Воскресенская, 85; тел.: 65-87-01)

26 декабрь 14:24 | : Будни

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