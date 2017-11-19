Подлинные дела церкви

Зимой 2003-2004 годов в Москве замерзло 400 человек. Насмерть. Это совсем недавно. В XXI веке. В столице России. Замерзли, потому что дома у них не было. А в больницу их взять тоже не могли — не было показаний для госпитализации.



В том же самом 2004 году православная служба помощи «Милосердие» создала проект «Автобус "Милосердие"». Этот автобус подбирал на улице людей, которые больше никому не были нужны. Сначала на ночные рейды выезжали трое добровольцев на стареньком ПАЗике. Потом появились благотворители, и удалось сформировать три штатные бригады, которые работали посменно. Врач или фельдшер, медсестра, два помощника-санитара и водитель.



Каждую ночь бригада обходила привокзальные территории и места ночевки бездомных около метро. Тех, кто очевидно болен, плохо одет, а также стариков отводили в автобус. Тех, кто не мог двигаться, относили на руках. Маршрут ночного автобуса включал все столичные вокзалы, где собирались бомжи, как их привыкли называть. В первую же зиму работы автобуса число погибших от мороза снизилось в пять раз.



За 9 лет работы автобуса более 35 тысяч бездомных были спасены от замерзания. А также обеспечены лекарствами и одеждой, отправлены на лечение. Последний выезд автобуса «Милосердие» состоялся зимой 2012-2013 годов. Последний, потому что правительство Москвы, переняв опыт службы «Милосердие», создало городскую службу «Социальный патруль». Она включает в себя более 30 автобусов. Машины выезжают на сигналы о бездомных и при согласии самих бездомных перевозят их в центры социальной адаптации. Слава Богу!



А служба «Милосердие» в январе 2014 года открыла в Москве «Ангар спасения». Он расположен на территории Синодального отдела по благотворительности. Задача проекта — возвращать бездомных в общество.



В «Ангар спасения» может обратиться любой человек, оставшийся без крыши над головой. Здесь бездомные могут согреться, поесть, помыться в мобильных душевых, поменять одежду и обувь, постричься, получить доврачебную медицинскую помощь, и даже правовую и психологическую помощь.



За 4 года существования проект помог 40 000 человек.



Служба «Милосердие» — крупнейшая, но далеко не единственная церковная социальная служба, которая помогает бездомным. Всего в России сейчас для бездомных — 95 православных приютов, 10 автобусов милосердия, 460 благотворительных столовых.



Помочь бездомным может каждый. Как? В первую очередь, не пройти мимо. Помочь здесь и сейчас. Важна и системная помощь. Такие организации, как православная служба помощи «Милосердие», также нуждаются в нашей с вами поддержке.



Например, проект «Ангар спасения», о котором я рассказал, существует на пожертвования. Вы можете прямо сейчас зайти на сайт ангарспасения.рф и поддержать работу проекта. Даже небольшая, но регулярная помощь может реально спасти чью-то жизнь. Возможно, именно благодаря вам кто-то сможет пережить эту зиму.



Фото: https://www.miloserdie.ru/pic2/fotorep/pic100/m_bus-(47).jpg

(по материалам Архангельской епархии)