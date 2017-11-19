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"У нас там нет детдомов". Как мальчики из Архангельска стали новозеландцами

Двадцать три года назад воспитаннику архангельского детдома Александру Гузовскому крупно повезло – его усыновила семейная пара и увезла в Новую Зеландию.

История достаточно типичная для любого времени. Молодая незамужняя девушка понесла… испугалась огласки и позора, уехала рожать в другой город, коим оказался Архангельск.

В 25 лет, этапу в жизни любого человека, Алексу Гилберту захотелось посетить город, где он провел первых (лучших ли?) года своей жизни. Об этом подробно читайте здесь:  https://meduza.io/feature/2017/12/25/mama-sama-iz-detdoma-poetomu-ey-kazalos-normalnym-menya-otdat

Алекс Гилберт:

- В нашей семье никогда не было секретом, что мы с братом Андреем — усыновленные. Родители считали, что мы должны знать, откуда родом. Мама и папа забрали нас из детского дома в Архангельске летом 1994 года, специально приезжали для этого в Россию. Брат младше меня на три месяца, мы с ним были в одном детдоме. Когда меня усыновили, мне было два года — и я не помню ничего, что было до этого. Совсем. Точнее, я видел свои детские фотографии и видеозаписи, так что мне может казаться, что я что-то помню — но на самом деле нет.

В самой Новой Зеландии детдомов нет. Пожалуй, самое близкое к этому — институт приемных семей. Но он все равно очень отличается. Приемная семья — это, скорее, забота о ребенке вместо родителей, но не как о своем собственном. Ты не можешь почувствовать, что это твой ребенок, дать ему свою фамилию. Именно поэтому люди усыновляют детей из-за границы — из Таиланда, Индии, Китая. Дело еще в том, что если ты берешь приемного новозеландского ребенка, то обязан поддерживать контакт с его мамой и папой. А многие хотят, чтобы ребенок был только их. Усыновления из России прекратили с 2013 года. Может быть, когда-нибудь эта ситуация и изменится. Я знаю, что многие новозеландцы хотели бы усыновить ребенка из России, но пока им приходится искать другие варианты.

(на фото: счастливая семья и любящая новозеландских Гилбертов)

 

25 декабрь 11:33 | : Будни

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