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Весь январь в "Онежское Поморье" нужно будет заходить с другого входа

С 31 декабря 2017 года по 31 января 2018 года получить разрешение на инспекторском посту в деревне Луде (возле причала) можно будет ежедневно с 6.00 до 18.00.

Помимо Луды, получить разрешение на пребывание можно в офисе лесничества «Национальный парк „Онежское Поморье“» в Северодвинске по адресу улица Первомайская, 20, строение 5 (с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; сб, вс — выходной), контактный телефон 8(8182) 58-38-13;

— на инспекторском посту в деревне Лопшеньге по адресу улица Советская, 42, здание администрации муниципального образования, контактный телефон 8 −921-083-40-39;

— на инспекторском посту в деревне Летняя Золотица, улица Верхняя, 1 (пн. с 09.00 до 13.00; пт. С 14.00- 16.30), контактный телефон 8(812) 63-90-74;

— в деревне Пурнеме у государственного инспектора в области охраны окружающей среды, контактный телефон 8-921-470-22-75.

В магазине «Магнум» в Архангельске (Гайдара, 55, нулевой этаж) с 25 декабря оформление разрешений будет прекращено. Такое решение принято в связи с возможностью оформить разрешение и оплатить его в специальном разделе на сайте «Онежского Поморья». Заявка на оформление документа в электронном виде подается за пять рабочих дней до начала даты посещения. Разрешение придет заявителю на указанную им электронную почту. После чего его будет необходимо распечатать и взять с собой на территорию.

Размер платы за посещение национального парка «Онежское Поморье» в целях туризма и отдыха составляет 200 рублей с человека на срок пребывания до 10 суток. Льготным категориям граждан посещение «Онежского Поморья» обойдется дешевле или вовсе бесплатно. Собранные средства пойдут на развитие территории и сохранение ее уникального природного и культурного наследия.

Напомним, что пребывание на территории национального парка «Онежское Поморье» с целью туризма и отдыха допускается только при наличии с собой оригинала разрешения или разрешения, распечатанного после онлайн-заявки; чека, квитанции об оплате (в случае оплаты в местах выдачи разрешений); документа, удостоверяющего личность (с фотографией и установочными данными лица).

 

20 декабрь 16:57 | : Будни

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