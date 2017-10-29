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От мертвого осла уши. Борисов оказался лишним в мэрии Архангельска

КРУ (контрольно-ревизионное управление) Архангельска покинул его руководитель Евгений Борисов.

Просто написал заявление по собственному.

Однако наблюдатели заявляют, что отставка Борисова была предрешена. По имеющийся у них информации, он был креатурой небезызвестного Иван Иваныча (Кузнецова), спалившегося на попытке дачи взятки.

Свое мнение о деловых качествах Борисова высказал и участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера»:

Главным поводом для недовольства как проверяемых, так и городской администрации стали утечки информации по ходу проверок. КРУ стало напоминать друшлак — информация часто не проверенная и не подтвержденная, базирующаяся на ощущениях и домыслах текла по службам городской администрации и в правоохранительные органы.

Что естественно, не могло устраивать руководство города. Многие склонны были полагать, что утечки были не сами по себе — их вероятно могло благословлять руководство во главе с Борисовым.

Вторым поводом для недовольства послужили ряд проверок, которые затянулись, превышая по своей продолжительности все разумные сроки — предприятия и учреждения в результате перманентных, непрекращающихся ревизий стало лихорадить.

У многих складывалось ощущение, что КРУ стало напоминать хвост, который управляет собакой, или уши, которые руководят ослом.

Впрочем, доказать организованность сливов никто не пытался. Так или иначе, но отставка Борисова произошла по собственному желанию.

  

20 декабрь 12:48 | : Будни

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