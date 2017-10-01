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У Архангельска больше нет ресторана "Якорь"

апомним, демонтаж объекта должен был завершиться еще к концу ноября, но подрядчик сначала приостановил работы, а потом и вовсе их прекратил. Руководству МУП «Рембыттехника», на балансе которого находится объект, пришлось искать нового подрядчика. В минувшую пятницу к разбору оставшихся конструкций здания приступил новый подрядчик ИП Резвый А.П.


- На сегодняшний день демонтированы все конструкции здания, подрядчик работал все выходные, чтобы максимально быстро справиться с поставленной задачей. Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» выделило технику для вывоза мусора на полигон ТБО. Работы по приведению территории в порядок должны завершиться в ближайшие дни, - сообщил директор МУП «Рембыттехника» Евгений Панов. 


Перспективы развития земельного участка площадью 3,5 тысячи квадратных метров уже обсуждаются. Как один из наиболее вероятных вариантов – строительство социально-значимого для города объекта - физкультурно-оздоровительного комплекса.

19 декабрь 12:02 | : Будни

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