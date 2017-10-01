"Крылья Поморья": Аэропорт "Архангельск" ждет на конкурс детские авиамодели

Продолжается прием заявок на областной детский конкурс "Крылья Поморья", который проводится в целях продвижения традиций малой авиации на Европейском Севере, профориентационной и просветительской работы с детьми и молодежью и поддержки одаренных детей, занимающихся авиамоделированием.

- Конкурс нацелен на привлечение внимания широкой общественности к истории малой авиации на Европейском севере, традициям, содействует формированию позитивного имиджа авиации Поморья и стимулирует творческую активность детей и молодежи. Нам важно поддерживать одаренных детей и клубы авиамоделирования в Архангельской области, внести свой вклад в воспитание настоящих патриотов, - прокомментировал генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Самвелович Петросян.

Напоминаем, что конкурс проводится среди членов клубов авиамоделирования Архангельской области и всех заинтересованных жителей, занимающихся в клубах авиамоделирования, в возрасте до 18 лет.

На конкурс принимаются модели самолетов малой авиации Севера, выполненные в любой технике до и во время проведения Конкурса. Лучшие модели самолетов будут представлены в терминале аэропорта «Архангельск».

Сроки проведения конкурса: 3 ноября 2017 – 5 февраля 2018 года. Итоги Конкурса будут озвучены во время празднования 55-летнего юбилея аэропорта «Архангельск» 5 февраля 2017 года. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.arhaero.ru

Модели самолетов принимаются на конкурс с 3 ноября 2017 года по 20 января 2018 года до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 163000, Россия, г. Архангельск, Аэропорт Архангельск, д.10., служба внутреннего контроля. Телефон для справок: 8 921 240 4561.