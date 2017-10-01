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Нравственность или деньги? Разговор со студентами САФУ

Можно ли нравственность конвертировать в деньги? Этот и многие другие вопросы обсудили участники дискуссии «Будущее государства. Что важнее и первичнее: нравственность или экономика?» в Северном Арктическом федеральном университете.

Среди дискуссантов были активисты молодежного отдела Архангельской епархии, студенты университета и приглашенные специалисты, среди которых депутат Городской думы, лидер движения «Стопнаркотик» Сергей Пономарев, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе региона Ольга Смирнова, начальник службы внутреннего контроля в аэропорту Архангельска Елена Доценко.

«В разговоре акцент сместился с темы экономики на более близкие молодежи темы, — рассказала одна из участниц беседы Анна Звягина. — Студенты активно обсуждали, сколько денег необходимо для нормальной жизни, сколько должен зарабатывать мужчина, готовящийся содержать семью, всегда ли деньги — приоритет, не стыдно ли просить у родителей, в каком возрасте пора встать на ноги. Антитезой выступила тема нравственности: когда нравственность важнее финансового благополучия, можно ли ее переводить в денежные единицы, не устарели ли нравственные принципы в наше время, финансовые ли или нравственные ориентиры разумнее полагать в жизни?»

По словам Анны Звягиной, большинство участников дискуссии сошлось во мнении, что в каждой ситуации нужно принимать взвешенные решения: «Вкладывать ли деньги в развитие нравственности, благотворительности или в экономику — нельзя подобрать универсальный рецепт. На дискуссии задавались вопросы, которые можно считать риторическими, они не имеют единственно правильного решения. Живая и активная дискуссия породила несколько разных мнений. Среди крайностей: "деньги любой ценой" или "развитие нравственности не нужно поддерживать финансово". Господствовавшей оказалась идея гармоничного сочетания материального и нематериального — по примеру сочетания духовного и телесного в человеке, и гармония эта должна существовать как на уровне экономики в целом, так и на уровне собственного сердца».

Также молодежь увлеченно участвовала в упражнении на поиск критериев счастья: достаток, любовь, семья, здоровье, внутреннее состояние, социальный статус, любимая работа, идея, ради которой стоит просыпаться. Самым популярным критерием по результатам голосования оказалась любовь.  

«Мне понравилось, что все прошло живо — не было явных лидеров, перебивающих всех. И у нас состоялся диалог, общение. В следующий раз я бы выбрала тему про любовь», — рассказала другая участница дискуссии, студентка САФУ Анастасия Булыгина.

Модератором и активным спикером выступил руководитель отдела священник Андрей Слиняков.

Дискуссионная площадка стала частью региональных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества»

(по материалам Архангельской епархии)

12 декабрь 10:15 | : Будни / Верую

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