В школах Поморья попробуют учить нравственности в семейных отношениях

Курс «Нравственные основы семейной жизни» апробируют в двадцати школах Архангельской области. Соглашение об этом подписали правительство региона, фонды Андрея Первозванного и «Просветитель».

Инициаторами нововведения выступили местные казаки.

«Школы получат комплекты учебных пособий, программы и методички для педагога. Каждая школа будет самостоятельно продумывать форму преподавания предмета», — сообщила начальник отдела дополнительного образования министерства науки и образования Архангельской области Юлия Петруханова. Фонд «Просветитель» организует для учителей четыре подготовительных семинара и проведет расширенную конференцию в Москве на площадке Российского университета дружбы народов.

«Судьба курса во многом будет зависеть от педагогов, насколько правильно они смогут преподнести детям и родителям этот предмет», — считает Юлия Петруханова.

Курс «Нравственные основы семейной жизни» разработан несколько лет назад в Екатеринбургской епархии с привлечением авторитетных специалистов: доктора психологических наук, члена-корреспондента РАО, члена Координационного совета по взаимодействию Министерства образования Российской Федерации и Московской патриархии Русской Православной Церкви профессора Виктора Слободчикова, известных публицистов и общественных деятелей протоиерея Ильи Шугаева и монахини Нины (Крыгиной). В основе курса фундаментальные труды известных русских мыслителей, таких как Иван Ильин и Владимир Лосский. Предмет несколько лет успешно преподается в 60 регионах России.

«Курс — светский, его задача — передача знаний о традиционной семье и личности с точки зрения христианской антропологии, — считает игумен Феодосий (Нестеров), глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. — В прежние времена подразумевалось, что ценности и традиции передаются в самой семье. Но теперь зачастую люди не получают примера семейной жизни, безответственно относятся друг к другу и не достигают любви».

«Работа по введению нового учебно-методического комплекса началась в сентябре 2017 года. Этот проект стал логическим продолжением научно-исследовательской деятельности Института открытого образования, который разработал и апробировал программу по развитию семейных ценностей для школьников 5-9 классов», — пояснила Юлия Петруханова.

(по материалам Архангельской епархии)