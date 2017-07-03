На заре нового русского капитализма (ночным ларькам посвящается)

Вспоминая 90е...



Как то закончили поздно ночью съемку очередного музыкального видео с кучей звезд шоу бизнеса в блестящей мишуре раскрашенных выросшим и переросшим маленьким принцем Экзюпери визажистом Сережей Зверевым.



Получив за свою работу пару банковских упаковок стремительно «укрепляющегося на международной арене, рубля, я поймал какое то вонючее такси в виде Жигулей неопределенной марки и мы помчали из Останкино в Кунцево.

Стояло, как уходящая барышня из берлоги холостяка, российское лето и криво усмехалось моросящим дождем. Вползающий в город серый рассвет брал квартал за кварталом.

Моя карета тряслась и выла в отчаянной попытке доставить меня к финишу и не упасть в обочину от порванных жил и приводных ремней.

Эти её усилия не давали мне немного прикорнуть. Впрочем вонь и какое-то блеяние приемника тоже…

Но гонорар в кармане куртки лежал теплым, только что испеченным кирпичиком и грел мое сердце…



Я уже точно знал, на что потрачу эти деньжищи… Электросинтезатор фирмы Роланд в ближайшее время должен будет заполнить мой досуг. Волшебные звуки японского чуда музыкальной техники нежно ласкали мой внутренний слух…



Но вот и подъезжаем.

Немного экспликации.

Перед поворотом к моему дому, на каком то немыслимом, с точки зрения здравого смысла перекрестке, находилась площадка конечной остановки автобуса добрую половину которой занимал круглосуточный магазин жранины, разросшийся как раковая опухоль из маленького сигаретного ларька. Но вещь безусловно полезная. С выпивкой и закуской район перестал чувствовать апокалипсис ночи.



Дождь, видимо, шел давно и огромная миргородская лужа заполнила площадку перед магазином отразив в своей зеркальной глади огоньки витрин. Лас Вегас просто какой то, подумал я, когда мой «Линкольн» стал закладывать вираж на фоне этого мерцающего в полутумане бюджетного великолепия периода раннего российского капитализма…

И тут тачка заглохла.



Встала падаль прямо на середине вдохновенной панорамы. Водила забубнил какие-то русские заклинания дергая ключом зажигания и вдавливая педали как опытный велосипедист.

Но шарабан оставался равнодушен к этим реанимационным усилиям кучера.

Я не стал корчить из себя барина, требуя подкатить прямо к парадному подъезду… (вдруг там кого нибудь бьют кнутом и при свидетеле надо ж как то реагировать, а не мышом с сыром скользить в сладкую норку…)

Я, не вынимая банковских упаковок, дабы не вводить в искушение ночного бомбилу, выдал ему оговоренный сумму и вышел вон.

И вот на фоне зеркального отражения ночного лабаза с романтическим названием «Ромашка» я стал свидетелем утреннего моциона другой категории населения.

А именно.

Из ближайшего куста чертополоха с сиренью вывалимся бомж в каком то драном камуфляже, отчего стал похож на снайпера в засаде и прямиком пошел в сторону сияющих огней ночного магазина.

Но остановился на полпути, прямо посередине лужи , осмотрел как и я все великолепие утра позабывшего краски, пал на колени и зачерпнув водицы испил её как святую… И у3,14здовал налево из кадра.

Утро начиналось…

Евгений ДОНСКОЙ