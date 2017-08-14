Отматерились. Мэр Архангельск Игорь Годзиш научит водителей автобусов культуре на рабочем месте

На сегодняшней 41-й сессии Архангельского городского Собрания много внимания было уделено муниципальному транспорту.

- с 2018 года будет повсеместно внедряться оплата проезда банковскими картами;

- увеличиться количество специальных мест для пассажиров с детьми и инвалидов;

- узаконен бесплатный проезд ребенка до 7 лет;

- регламентирован провоз ручной клади…

Но главный пункт, который отмечают наблюдатели – составлен свод правил поведения для водителей и кондукторов. Как минимум, им запрещено курить и материться.

Напомним, что до этого руководители транспортных компаний, когда разговор заходил о культуре обслуживания, пугали тем, что культурный водитель за рулем обойдется нанимателю гораздо дороже, а, значит, неминуем скачок цен на проезд.

Мэр Архангельска Игорь Годзиш:

- Это не Административный, не Уголовный кодекс. Это просто правила, которые надо соблюдать. Нам важно донести до пассажира этот свод правил, чтоб он понимал, что он обязан и что ему должны предоставить. Лично мне кажется стыдным пункт запрета цензурной брани. Это же и так понятно, что нельзя материться, курить в общественных местах. Но мы бы не внесли этот пункт, если бы не поступали жалобы от граждан.



