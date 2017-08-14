Удачный пуск. С космодрома "Плесецк" ракета ушла на Камчатку

Об этом отрапортовала пресс-служба Министерства обороны РФ.

«…боевым расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён испытательный пуск твердотопливной МБР РС-24 «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью. … Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне «Кура» на полуострове Камчатка».

Цель пуска – проверка надёжности ракет этого класса.

Ракетный комплекс «Ярс» - один из основных компонентов «ядерного щита» России. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю. С. Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М». Тактико-технические характеристики не раскрываются. В перспективе должна заменить МБР УР-100Н УТТХ и составить вместе с «Тополем-М» основу ударной группировки РВСН.