ЛДПР: Деревянные развалюхи Новодвинска угрожают безопасности граждан

Халатность коммерческой структуры и попустительство городских властей угрожают безопасности новодвинцев. Так считают сами горожане, обратившиеся к депутату Архангельского областного Собрания фракции ЛДПР Сергею Пивкову.

Суть обращения в том, что организация, осуществляющая разборку деревянного нежилого дома в Новодвинске, не соблюдает при этом даже элементарных мер безопасности. Объект не огражден, следовательно, туда имеют доступ дети, лица без определенного места жительства и другие. Да и вид полуразрушенного здания посреди города не внушает оптимизма. «Как после бомбежки»! — говорят горожане. Кроме того, существует реальная опасность возгорания разбираемой деревяшки, тем более что такое уже случалось…

- Понимаю и полностью разделяю обеспокоенность и недовольство горожан, — отметил депутат Сергей Пивков. — Мной уже подготовлено и направлено депутатское обращение в областную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту несоблюдения требований безопасности. Уверен, вмешательство надзорного ведомства вразумит безответственных коммерсантов!

Обеспокоенные горожане отмечают, что подобные ситуации повторяются год от года, при этом организация, осуществляющая разборку домов, постоянно уходит от ответственности. Говорят, за ней стоит один известный единый депутат со звучной фамилией. Мы обязательно проведем проверку и выясним, кто, как и почему прикрывает преступную халатность. Жулики получат по заслугам!