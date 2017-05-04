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У выпускников САФУ нет будущего?!

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:

Минобрнауки России подготовило 3-й мониторинг трудоустройства выпускников ВУЗов.

В ходе мониторинга были обработаны данные о более 1 млн 267 тысячах выпускников 2015 года по итогам их трудоустройства в 2016 году.

Наиболее востребованные выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова, университетов Проекта 5-100, а также вузов с категорией НИУ (Национальный исследовательский университет).


Полные данные мониторинга смотрите здесь:
http://vo.graduate.edu.ru/#/?year=2015&year_monitoring=2016

Трудоустройство выпускников САФУ? Представляете, НЕТ! Нет данных!

Читаю: "Данные, внесённые образовательной организацией в Федеральный реестр документов об образовании, значительно расходятся с формой ВПО-1.
Данные не представлены".

Данные не представлены? Ничего себе!

Ну, а чему удивляться, если…

В разгар сезона поступлений Яндекс составил свой рейтинг вузов по популярности в поиске Яндекса. В него вошли 264 вуза из Национального рейтинга российских университетов
http://unirating.ru/rating_common.asp

Все данные о популярности вузов получены от поиска в Яндексе и охватывают год с июня 2016 по май 2017.

О! Наконец-то САФУ в тридцатке лучших! У САФУ 29-е место в рейтинге поисковой популярности.
В Национальном рейтинге вузов (Интерфакс) у САФУ - 89-е место.

Число регионов, в которых САФУ попал в топ-10 по количеству поисковых запросов, - 3.

Куда едут поступать жители Архангельска?
В Москву, в Санкт-Петербург, в Вологду, в Ярославль.
https://yandex.ru/company/researches/2017/universities

12 июль 11:21 | : Будни / Скандалы

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