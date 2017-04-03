Слесарь Иванов из Северодвинска стал Героем

Вчера, 25 апреля 2017 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении слесаря-монтажника судового акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (Северодвинск, Архангельская область) Алексея Иванова званием Героя Труда.
Кроме нашего земляка Героями также стали: главный режиссер московского театра «Современник» Галина Волчек, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» (Краснодарский край) Владимир Порханов, лесничий (руководитель) государственного казённого учреждения Республики Саха (Якутия) «Хангаласское лесничество» Варвара Устинова, бывший президент Татарстана (ныне советник и попечитель) Минтимир Шаймиев.
Справка:
Героям Труда устанавливается ежемесячная денежная выплата, которая подлежит ежегодной индексации (в 2013 году размер такой выплаты Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составил 35, 2 тысячи рублей).
Пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца повышаются Героям Труда на 50% размера пенсии.
Героям Труда положено первоочередное бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, внеочередные бесплатные госпитализация и лечение в стационарах, первоочередное получение бесплатных путевок в санатории, профилактории. Эти льготы, согласно закону, предоставляются также и вдовам (вдовцам) Героев Труда, не вступивших в повторный брак.
Впрочем, в обществе продолжается спор на тему, чем лучше оценивать труд любого человека – званиями или конкретными деньгами.