Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Слесарь Иванов из Северодвинска стал Героем

Вчера, 25 апреля 2017 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении слесаря-монтажника судового акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (Северодвинск, Архангельская область) Алексея Иванова званием Героя Труда.

Кроме нашего земляка Героями также стали: главный режиссер московского театра «Современник» Галина Волчек, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» (Краснодарский край) Владимир Порханов, лесничий (руководитель) государственного казённого учреждения Республики Саха (Якутия) «Хангаласское лесничество» Варвара Устинова, бывший президент Татарстана (ныне советник и попечитель) Минтимир Шаймиев.

Справка:

Героям Труда устанавливается ежемесячная денежная выплата, которая подлежит ежегодной индексации (в 2013 году размер такой выплаты Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составил 35, 2 тысячи рублей).

Пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца повышаются Героям Труда на 50% размера пенсии.

Героям Труда положено первоочередное бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, внеочередные бесплатные госпитализация и лечение в стационарах, первоочередное получение бесплатных путевок в санатории, профилактории. Эти льготы, согласно закону, предоставляются также и вдовам (вдовцам) Героев Труда, не вступивших в повторный брак.

Впрочем, в обществе продолжается спор на тему, чем лучше оценивать труд любого человека – званиями или конкретными деньгами.

26 апрель 11:30 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2017 (219)
Март 2017 (249)
Февраль 2017 (225)
Январь 2017 (199)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.