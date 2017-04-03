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Собачья история. К последнему выпуску программы "Позиция" на ГТРК "Поморье"

«Когда с земли уйдёт последний пёс, люди умрут от одиночества».

(ацтеки-храмовники)

ПРЕДИСЛОВИЕ

    Умиление у читателей и телезрителей вызывают рассказы и передачи о домашних собаках. Они - герои, лекари, иногда жертвы произвола и бездушия человека, спутники одиноких, выполняют трюки, проявляют безкорыстную любовь к хозяевам, обладают качествами, присущими только якобы человеку.

Всё так. Но кроме них, зачастую вполне благополучных, имеется многочисленная категория собачьих отверженных, лохматых (и не очень) бомжей. У многих людей они вызывают раздражение. Некоторые представители рода человеческого, провозгласившие себя «царями природы», присваивают себе право распоряжаться их судьбами. И даже лишают жизни братьев по крови.

20 апреля на канале «Россия 24/ ГТРК Поморье» состоялось обсуждение проблемы бродячих собак. Участники попытались расставить точки в предложенной формуле её решения: «приютить нельзя убрать». Точки не встали, продолжения требует разговор о судьбах соседей по планете. К сожалению, их мнение по данному вопросу узнать (пока?) не представляется возможным.

Много лет наблюдая за жизнями нескольких поколений «уличных» собак, понял одно: они счастливее многих людей, так как живут просто и просто живут.

***

Ночью выпал лёгкий снег. Пушистые хлопья катились в медленной задумчивости по улицам тихого, спящего города. Это время нравилось Михеичу. Он, человек основательный, не любил шум и гам. К тому же белое безмолвие напоминало ему полярные моря, покрытые вечными льдами.
 
   Привычная дорога привела пенсионера-моряка к гаражному боксу. Приготовил ключ для отпирания замка. Занёс ногу для следующего шага. И замер в такой нелепой позе. Внизу, в снежном пуху серел мохнатый комочек, напоминающий вязаную варежку.  В борьбе за жизнь собачий ребёнок (это был он), по-видимому, растратил последние силы, их даже на писк уже не хватало.
 
    - Живой ли? – Взял в руку. – Да вроде тёплый? Зашевелился. А глазки лишь недавно прорезались.
 
    Открыл замок ворот и с находкой вошёл в бокс. На верстак положил ветошь,  пристроил на неё найдёныша, накрыл сверху куском старого одеяла.
 
     Так в историю нашего гаражного кооператива в буквальном смысле был занесён Жорик.

     Впрочем, имя у него появилось позднее. Новость о находке, благодаря «гаражной почте», быстро разнеслась по ближним и дальним боксам ГСК. Среди его членов (странное слово) нашёлся ветеринар, осмотревший щенка и с грустью констатировавший: «Шансы на выживание минимальны». Сделал парню (тоже диагноз) укол. Дал дельные советы.
 
     И началась борьба за новую жизнь.

     В квартире Михеича, помимо жены, проживала  болонка, и потому рассказ о щенке вызвал  у супруги вполне предсказуемую реакцию: - Двух кобелей в доме я терпеть не намерена!
 
     – Почему двух?
 
     – Погляди в зеркало, - сурово молвила жена.

     Спорить бесполезно. Пришлось оборудовать жилище для молодого кобелька в гаражном боксе.

      Через два месяца на траве катался озорной щенок пегого окраса, с явными чертами стаффордширского бультерьера.


      Вопреки тёмной славе, распространяемой  о представителях этой породы, собачий ребёнок был предобрейшим существом. Доверчиво брал пищу у любого незнакомого человека. Лизал в знак благодарности руки. Терпел самые изощрённые ласки младых отпрысков гаражевладельцев. …И, разумеется, боготворил Михеича. Тот, в свою очередь, проводил с любимцем дни и нередко ночи.
 
    В мае щенок получил имя.  В гараж к Михеичу с дружеским визитом пожаловал  давний приятель, бороздивший с ним когда-то северные просторы на одном ледоколе. Увидев пегое существо с кривыми ногами, гость произнёс: - А это что-за "жорик"?

     На что обрадованный Михеич ответил: - Вот и причина выпить появилась. За крестника твоего. Пусть носит это пижонское имя. Тем  более, оно ему идеально подходит, поскольку "жор" у него отменный.

       Минул год. Михеич возле своего бокса построил для подопечного будку, купил ошейник и водрузил на шею протестующего пса. Цепью решил не травмировать - пусть живёт свободным.

       Близлежащую территорию Жорик взял под надёжную охрану. Всех владельцев боксов он знал в лица. И особенно в руки, приносившие угощения. Прочих предупреждал зычным голосом. Этого было достаточно. «Жорин проезд» искатели лёгкой добычи отныне обходили стороной.
 
     А для своих он был добрым «парнем». Подходил неслышно к иному задумавшемуся автолюбителю и прижимался всем телом к его ногам. В таком положении мог стоять долго. Возможно, просил тепла? Или делился своим?  Затем подставлял для чесания ухо, замирал в блаженстве с закрытыми карими глазами.

    И все же породу не обманешь. Энергия, полученная от предков,  требовала выхода. И поэтому за родной территорией у Жорика протекала другая, полная приключений и опасностей жизнь - турниры за сердца прекрасных собачьих дам и свадьбы, на которых он был далеко не последним женихом. О достижениях "рыцаря" красноречиво свидетельствовали многочисленные шрамы, украшавшие его мощный торс и доброе «лицо».   

     Но была одна пламенная страсть, отличавшая его от прочей собачьей братии - Жорик любил спорт, точнее один из видов состязаний. Его правила пегий спортсмен придумал сам.

     На ближайшем перекрёстке загорался зелёный свет. Водитель авто включал первую скорость. Жорик пристраивался рядом с автомобилем. И одновременно с ним начинал движение. Вторая скорость. Жорик бежит рядом. Третья. …И тут криволапый атлет стремительно вырывался вперёд. И столько удали, задора было в его стремительном беге, что проходящие мимо люди улыбались, кивая с восхищением головами. Пробежав метров триста, гордый спринтер резко тормозил и, повернув морду навстречу «сделанному» автомобилю, «улыбался» его водителю. 
      Затем неспешно возвращался на перекрёсток, и вновь стартовал. И опять торжествовал очередную победу. 

      Так протекли три года жизни свободолюбивого обитателя городских джунглей.

     А в жизни Михеича наступала чёрная полоса.


     Дражайшая супруга вышла на пенсию. Измором и всяческими хитростями вырвала коварная женщина согласие на переезд  в её родную станицу. Разумеется, любимая болонка переселялась с ними. Для оформления оставленного жене в наследство домика, решили через три дня отправиться на Кубань.

   - Поживём там с полгодика. А потом и совсем переедем. - Решила за всех жена.

      На следующее утро погружённый в невесёлые думы Михеич подходил к своему боксу.  Жорик, обычно встречавший его радостным лаем, высокими прыжками, исполненными с одновременными поворотами туловища и замысловатыми мотаниями головы, завидев вдалеке фигуру опекуна, бросился ему навстречу. Ткнулся в ноги. …И жалобно завыл. Никогда прежде ничего подобного гордый пёс себе не позволял. 
 
     Три дня Михеич провёл в гараже. Пил горькую. И беззвучно плакал.
     Тоска навалилась на некогда могучие плечи помора. На окрестных погостах и безымянных полярных островах нашли упокоение мать и отец, братья и сёстры, многочисленные родственники и друзья, предки, прибывшие на эту суровую землю  многие века назад. И он вынужден их бросить.
     Да, причина уважительная – астма у жены. На юге она не болеет. Но как же он-то будет жить там, в чужом краю?

      И ещё. …Жорик. Он предавал его. И верный пёс это знает. Он всё чувствует. Вспомнил, как тот не раз удивлял его и других свидетелей необъяснимыми с точки зрения человека поступками.

    – Жорик, не лежи здесь. Тебя машина может задавить. Иди, отдохни в будке.
     Жорик встал и направился в будку.

       А ещё был случай. Собрались они выпить по случаю дня рождения Михеича. Пришёл сосед из гаража напротив. А третий компаньон задержался. Жорик лежал на полу. Сидели, ждали. Сосед возьми и скажи: - Пошли Жорика за Васей. Пусть он его приведёт.

     - А вот и приведёт, – пошутил в ответ на подначку. – Жорик будь добр сходи к Васе. Пригласи его сюда.

    И ведь встал. И пошёл налево. А ему вдогонку: - Ты Жора иди другой дорогой, через дырку в заборе.

     И что же?  Повернул обратно и пошёл именно туда, куда ему указал.
 
     Через пять минут приходит Василий и смеётся: - Услышал, как Жорик когтями скребёт ворота и когда я их открыл, то услышал от него что-то похожее на слово из трёх букв. А он мне  ещё и лапой погрозил, за штанину прихватил и тащит в вашу сторону. 
 
     И ведь много таких  чудес было за три года. Всё он прекрасно понимает. Такого друга теряю.

      Вечером третьего запойного дня Михеич расставался с Жориком:  - Прости меня Жора! Жизнь бывает такая паскудная. Ты уж береги себя. Мужики тебя любят. В обиду не дадут. Накормят. Поел бы и сейчас. Ведь три дня  к пище не прикасаешься.


     Жорик в ответ лизал солёные слёзы моряка. И смотрел с безграничной любовью на его обветренное лицо.

     На четвёртый день поезд увозил Михеича на юг. Вокзальный диктор объявил отправку. Заиграл марш «Прощание славянки». Вагонные колёса начали перестук на стыках рельс.
 
     В этот час  похудевший Жорик  стоял на своём любимом перекрёстке и словно поджидал кого-то. На красный свет затормозил «КАМАЗ». Загорелся жёлтый сигнал светофора. Затем зелёный. Огромный автомобиль чихнул тёмным дымом и начал набирать скорость. Жорик, будто приняв решение, оглянулся по сторонам, поднял морду вверх и, оттолкнувшись от земли, в прыжке догнал избранного им соперника.

     Водитель КАМАЗа со скрежетом включил вторую скорость. Затем третью.
     …И тут Жорик совершил свой коронный рывок. …Триста метров позади. Вот и точка «пьедестала почёта».
      Жорик повернулся в сторону приближающегося автомобиля. Вот уже до него двадцать метров, пятнадцать, десять, пять, передние колёса прошелестели, проплыл огромный топливный бак. ...И  стремительный прыжок пегого существа. В покрышку заднего колеса автомобиля вонзились зубы существа, не смирившегося с несправедливостью белого света. Бездушная сила подбросила его вверх и в сторону от дороги, опустила на асфальт тротуара. 

   Остановилось собачье сердце.

                                       ***

   К пригородной станции с воем подъехала карета скорой помощи.
   - Сердце у мужчины в поезде прихватило. Инфаркт, наверное? - ответила на вопрос одного из зевак женщина в белом халате.

     Михеича спасли.

    Мы похоронили Жорика. Увы, нет кладбища для собак в нашем городе, не поставить над безымянной могилой обелиск. Надпись была бы на нем лаконичной: «ДРУГУ».

    …Через месяц после этих событий подруга Жорика – Сиротка, родила трёх щенков. Двух из них взяли для охраны расположенной рядом автомобильной стоянки. Их голоса и ныне доносятся до наших гаражей.

     Третьего, названного Жориком, увёз на Кубань Михеич.

   ***

На снимке: товарищи Жорика по стае. О них в других рассказах.  

 Александр Чашев

22 апрель 08:17 | : Будни

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