По Канаде на колесах. Это вам не М-8

Как бы не важна была Арктика для Канады и России, но жить люди в этих северных странах предпочитают не где-нибудь, а в более теплых и комфортных местах.
В Арктической зоне РФ проживает 50% всего населения мира. Хвастать здесь нечем.
У нас так сложилось в известные времена Гулага, когда "лагерная пыль" строила, пилила, строгала, бурила там, где великому вождю казалось самым правильным и необходимым.
На канадском Севере живет только 5% всего 35 миллионного населения это страны
и за время моих поездок в Канаду появилось немало друзей. Приезжая в другую страну, да еще в добавок на другую часть земли с разницей по московскому времени 8 часов всегда ждешь чего-то необычного. Даже несмотря на глобализацию, протянувшую свои щупальца везде и повсюду. Разница и впрямь остается немаленькой и Вам, читателям, делать выводы о всех плюсах и минусах канадской жизни.
Чтобы ни говорили, пока эмигрантские потоки направляются в Канаду, а не из Канады.
Из России эмигрировали в прошлом году 208 тыс. человек и это, как правило, люди деятельные, образованные, трудоспособного возраста. К нам по количеству приехало в два раза больше, но это по качеству совсем другое население. Зачастую русские люди пожилого возраста из бывших республик СССР, которых мы просто обязаны принять по моральным и этическим соображениям.
Об эмигрантах мы еще поговорим.
А вот про дороги и транспорт, с которых начинается путешествие в любую страну, давайте поговорим сейчас.
Проклятия в адрес дураков и дорог стали у нас обыденным явлением. Но слава богу, что и в России наметились значительные положительные изменения. Федеральная трасса М-8 Москва-Холмогоры разительно изменилась в лучшую сторону за последние 5 лет.
Кто ездит в Москву и далее по России на своем авто, тому есть, с чем сравнивать. Я напрасно хотел успеть добраться в родной Архангельск к любимому празднику папы Дню Победы в далеком уже 2003 году. Счастливому обладателю 3 летней "Спейс стар", купленной в Стокгольме, не терпелось похвалиться перед друзьями и знакомыми. Да и отпуск подходил к концу. Но выехав на финишную дорогу Москва -Архангельск я понял: либо успеваю к празднику, либо стокгольмская покупка накроется медным тазом... 3 дня пришлось ехать пришлось по обочине убитой тогда федеральной дороге жизни М-8.
Все это в прошлом, и к 2011 году дороге можно было присвоить статус магистрали, если бы были еще две дополнительные полосы. Снял на фото камеру - послал друзьям и долго слышал в ответ "знаем мы тебя, фантазера".
Тема дорог в Канаде вторая по значимости тема после погоды. Про погоду во время федеральных и местных новостей говорят 3 раза, а про транспорт, дороги, происшествия минимум 2. Гибель в авариях в миллионной Оттаве 3 человек сначала 2017 года стала главной новостью в течение недели на всех новостных каналах.
Канадские итоги ДТП 2016 года, по мнению канадских властей, совсем не радуют. 2800 человек погибли в прошлом году в автокатастрофах, и тут выясняется, сравнение совсем не в нашу пользу. Около 30 тыс. в год гибнет на дорогах РФ при населении 145 млн чел. Значит, мы потеряли в пропорции к населению в 3 раза больше.
Как правило, молодых, перспективных людей, сумевших заработать на машину пап, мужей и братьев. Прекрасная половина за последние 5-6 лет активно кинулась за руль.
Но прекрасная половина оказалось зачастую совсем не тем примером, который ожидала сильная половина шоферского братства. Загляните в сводки ГИБДД последних месяцев и лет, и вы все поймете. Тут слезные плакаты "Папа, мы тебя ждем!"- не помогут. "И мама" тоже.
Месяц назад ночью оттавский водитель своего Ниссана Фредрик Бурке при разрешенной скорости 30 км в час двигался все 140. Об этом горе водителе несколько дней говорили, как о позоре всей Канады. Фредрику пришлось испытать всю суровость канадского закона. 3 недели в тюрьме, 200 тыс. руб. штраф и 3-летнее лишение прав с последующей пересдачей теоретического экзамена и вождения. При это Бурке был трезв, а если бы еще был навеселе, то … было бы еще хуже. Правда, здесь гибкая шкала лишения прав. Могут лишить и на месяц, на неделю, две, или 3, 6, 9 месяцев. Зависит от количества штрафных баллов, набранных на момент нарушения.
Мы не стоим на месте, и меры наказания лихачей быстро ужесточаются.
Теперь о пробках в Канаде. Пробки везде тема болезненная. Города мира задыхаются от автомобильных потоков, и, сев за руль, в Канаде, я был рад, что есть кому подсказать, как быть "правильным" водителем в Канаде.
Все-таки другие по цвету знаки, линия разметки на дорогах, белый цвет светофора, как наш зеленый для пешеходов и вытянутая рука внимания и ожидания. Очень удобные электронные табло с указанием пробок на полосах, рекомендуемая скорость… хорошие подспорья для водителя.
"Истерическое", как здесь называют, вождение с превышением скорости, в Канаде пресекается на корню. Все соблюдают значительный интервал, и сесть на хвост считается верхом неприличия. Что ни говори, но водительское бескультурье встречается, как правило, только у канадцев южного происхождения.
Я приехал в гости в Канаду в первый раз в 2008 году, когда цена на нефть колебалась весьма значительно. Цена на бензин тоже менялась. Здесь мне все понятно. В цене на бензин 80% составляют налоги государства, и показывать пальцем на жадных нефтяников совсем неправильно.
Я в АГД-Лукойл давно не работаю, и обвинять меня в лоббизме нефтяников бессмысленно. При средней зарплате в Канаде 120 тыс. руб. в месяц цена 50 руб. за литр 95 бензина кажется разумной. Может, поэтому канадцы любят машины большие с объемом двигателя 3 литра и более.
Наш и канадский парк автомобилей отличается. Причем, как мне кажется, в нашу пользу. Наши банки так активно раздавали потребительские кредиты, что мы в этом обошли Канаду. Но у нас часто рядом с развалюхой домом или пошарпанным блоком стоит новенькая машина. Канадцы же видят в машине средство передвижения и не более.
Хотя два последние года ситуация с покупкой новых машинам и у нас оказалась провальной. С января этого года появились запретительные таможенные ограничения. Я уже почти было нацелился на трехлетний 7-местный Додж Караван за 300 тыс. рублей, но правила есть правила.
Канада не стала исключением, и мне теперь придется участвовать в развитии отечественного автопрома. Хочу я этого или нет. Канадские заправки уже 10 лет продают топливо только по безналичному расчету, и уж точно никаких дополнительных работ по заправке вашего бака топливом вы здесь не найдете.
Дорогой и не самый умный способ создавать рабочие места. И улучшать обслуживание за наш же счет. 300 рублевые дешевые и практичные мойки самообслуживания есть на каждой на заправке в Канаде. Они давно заменили старательно намывающих машины жителей южных республик. Старожилы сказали мне, что здесь их никогда и не было. Может быть тогда, когда вместо машин был гужевой транспорт. Но это уж слишком давно было. В Канаде это было сразу после завершения войны за независимость еще в 19 середине века. Во времена конных станций.
Выделенные автобусные линии стала последним достижение борьбы с пробками в Москве. По всей Канаде и в Оттаве тоже выделенные линии общественного транспорта стали существовать с конца 60-х прошлого столетия.
По канадским правилам, если в машине водитель и двое пассажиров, ваша машина приравнивается к общественному транспорту. Так что смело езжайте по выделенной линии для общественного транспорта линии.
Не забудьте про телефон, Совмещение приятного и полезного обойдется в 35 тыс. руб. штрафа и обязательное посещение 4-часовых воспитательных курсов о культуре вождения. Действительно, как водителя с 30 летним стажем, вот что. Ну как это можно само-регулировать движение самими водителям без любимого всеми нами знака треугольника - пересечение с главной дорогой? Кто первый подъехал, у того и приоритет. А вот как это было бы у нас, и представить страшно. Да и нужно ли такое испытание? Пусть будет пресловутый треугольник - и понятнее, и безопаснее.
Первый раз я потерялся за рулем в Оттаве почти сразу же после приезда в гости почти девять лет назад. Навигатор помогает, но, как и везде, далеко не всегда. После этого случая, я про навигатор и вовсе забыл. Первая же машина остановилась по моей просьбе, и из нее вышел человек из добровольных помощников канадских ГАИ. Та же история, что и с полицейскими помощниками.
Человек быстро надел в своей машине желто-зеленую куртку, как у наших дорожников, подошел и объяснил, где я и куда мне ехать. Карта была при нем, вам лишь нужно хорошо знать английский. Таких помощников канадских ГАИ насчитывается немало, и они всегда рады помочь водителям туристам и гостям. Об этом мне не раз говорил пенсионер-гаишник Рой. Мне кажется, это хорошая идея, и ее можно применять, ну если не в Архангельске, то в городах с населением более 500 тыс. человек -это точно.
Следующей осенью хочу с друзьями попробовать свои силы в транс-канадской автопоездке меж двух океанов от Монреаля до Ванкувера. Это 6280 км. Почти как от Москвы до Владивостока. Вот тогда до конца проверю легко ли быть водителем в Канаде, и уж точно напишу о стране кленового листа еще не одну статью.
Но это будет позже, а завтра пора уезжать домой.
Владимир Харлов