Народный фронт тоже борется со снегом в Архангельске и Новодвинске

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках мониторинга «Снежный фронт» проверили основные автомобильные артерии, несколько социальных учреждений и около 15 внутридомовых проездов в областном центре и городе Новодвинск. По результатам рейда активисты Народного фронта пришли к выводу, что городские власти в должной степени не справляются с уборкой снега после сильных снегопадов, которые прошли в Поморье несколько дней назад.
Так, в администрации Архангельска было заявлено, что на эти цели не хватает 800 млн руб. По наблюдениям общественников, центральные автомобильные дороги в обоих городах расчищены удовлетворительн
По мнению активистов ОНФ, внутридомовые проезды в областном центре убирают плохо, поэтому неравнодушные горожане сами выходят с лопатами во дворы. Так, вместе с активистами ОНФ были расчищенные почти непроходимые дворы в Привокзальном районе по улицам Воскресенская, 106, корпус 1, 105, в микрорайоне Первых Пятилеток, в микрорайоне Майская Горка, проезды у деревянных домов по улице Тыко Вылки.
«Снежная зима на Севере – это нормальное явление природы. Но почему-то городские власти подготовились к ней слабо. У нас в городе не решается вопрос с дворниками, их зарплаты малы, не хватает техники и денег на ее содержание. В Новодвинске на ходу только две машины, вывозящие снег с улиц города, – сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Архангельской области Игорь Симоненко. – Впереди февраль, осадков ожидается не меньше. Необходимо наладить должную работу коммунальных служб».
По всем выявленным фактам ненадлежащей уборки социальных учреждений, дорог и дворов от снега региональное отделение Народного фронта подготовит обращения в адрес городских властей.