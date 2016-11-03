Письмо губернатору: смогут ли НКО стать субъектами экономической деятельности в Архангельской области?

Способна ли региональная власть выполнить поручения Президента РФ Владимира Путина, направленные на то, чтобы НКО Поморья стали равноправными субъектами экономической деятельности до 2020 года? Свою озабоченность по этому поводу высказал Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области в открытом письме к губернатору Архангельской области Игорю Орлову.
В соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина в субъектах РФ разрабатываются программы, которые должны до 2020 года обеспечить включение социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в сферу услуг, оказываемых в объемах не менее 10% всех средств, предусмотренных в региональных бюджетах на развитие социальной сферы. Для Архангельской области это составляет 4,2 млрд. рублей в ценах 2017 года.
На такую сумму (свыше 4 млрд.рублей ), в соответствии с поручением Президента РФ, региональный бюджет должен будет ежегодно закупать услуги у СО НКО, действующих в социальной сфере (образование, культура, здравоохранение, спорт, социальное обслуживание).
В настоящее время услуги у СО НКО в социальной сфере закупаются в объемах не более 50 млн рублей, соответственно за три года (до 2020 года) региональная власть должна создать фактически новый сектор экономики, увеличив почти в 100 раз объемы финансирования на закупку услуг у СО НКО.
На федеральном уровне и в значительной части субъектов РФ за развитие сектора экономики, в котором задействованы СО НКО, отвечают министерства экономического развития.
«И было бы логичней наделить полномочиями ответственного за развитие сектора экономики, в котором задействованы СО НКО - министерство экономического развития Архангельской области. Тем более, что министр Сергей Вуйменков, работал в Департаменте социального развития и инноваций Минэкономразвития России, которое отвечает за государственную поддержку СО НКО на федеральном уровне», - считает председатель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области Николай Мякшин.
В настоящее время деятельность по поддержке СО НКО в Архангельской области оказалась «размытой», считает он: за нее отвечает и министерство труда занятости и социального развития Архангельской области (привлечение НКО к оказанию социальных услуг, поддержка НКО - исполнителей общественно полезных услуг, содействие развитию благотворительности), и департамент внутренней политики администрации Архангельской области (реализация программы поддержки СО НКО, распределение субсидий и развитие институтов гражданского общества).
При таком разделении сложно выстроить последовательную работу по развитию НКО и вовлечению их в оказание социальных услуг и обеспечить эффективное использование ресурсов, выделенных на развитие некоммерческого сектора, обращает внимание Мякшин.
В итоге, никто из администрации и Правительства Архангельской области не отвечает за координацию усилий по развитию очень важного сегмента социально- экономического развития Архангельской области, в который должны включиться СО НКО.
«До 2016 года Архангельская область на протяжении пяти лет занимала на федеральном уровне лидирующие позиции в сфере государственной поддержки СО НКО, о чем свидетельствует рейтинг министерства экономического развития РФ. Архангельская область на различных всероссийских конференциях, посвященных вопросам развития НКО, всегда приводится в качестве примера эффективного развития системы поддержки НКО, а также - взаимодействия НКО и органов власти, и местного самоуправления. Другие регионы РФ неоднократно обращались к нашей области за консультационной и методической помощью в развитии системы поддержки НКО, - говорится в обращении Н.Мякшина, разосланном в СМИ. -
Однако, в 2016 году, в связи с ликвидацией министерства местного самоуправления, которое являлось координатором системы поддержки СО НКО, и передачей полномочий в администрацию Архангельской области, Архангельская область стала терять лидирующее место в рейтинге регионов в сфере поддержки СО НКО. Таким образом при возобновлении в 2018 году конкурса для регионов на получение софинансирования на программы поддержки СО НКО Архангельская область потеряет возможность получения такой субсидии.
В 2016 году при проведении конкурса поддержки проектов организуемой администрацией Архангельской области, СО НКО столкнулись с новыми, усложненными процедурами согласования документов, из-за чего процедура подписания договоров и перевода субсидий значительно увеличилась по времени. Кроме того, возникают проблемы, связанные с оперативным принятием решения по многим вопросам, в т.ч. касающихся изменений в реализуемых проектах.
С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон об НКО-исполнителях общественно полезных услуг, которым регионы должны оказывать поддержку и в т.ч. через долгосрочные субсидии на реализацию социальных проектов и оказание социальных услуг, имущественную и методическую поддержку и др. Для реализации этого закона также требуется системная работа, направленная на развитие НКО, как субъектов экономической деятельности».