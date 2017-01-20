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Чекисты Поморья подвели итоги 2016 года

В Региональном управлении ФСБ России по Архангельской области состоялось заседание Коллегии, посвященное итогам работы Управления в 2016 году и задачам на 2017 год

20 января 2017 года в здании Регионального управления ФСБ России по Архангельской области под председательством начальника РУФСБ России по Архангельской области Нагуманова Н. В. состоялось заседание Коллегии Управления по итогам работы за 2016 год.

В работе Коллегии принял участие руководитель Службы экономической безопасности ФСБ России Королёв С. Б.

На Коллегии подведены итоги работы Регионального управления за прошедший год, определены задачи на 2017-й.

В целом результаты оперативно-служебной деятельности Регионального управления признаны положительными. По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.

23 январь 07:30 | : Будни

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