Чекисты Поморья подвели итоги 2016 года

В Региональном управлении ФСБ России по Архангельской области состоялось заседание Коллегии, посвященное итогам работы Управления в 2016 году и задачам на 2017 год
20 января 2017 года в здании Регионального управления ФСБ России по Архангельской области под председательством начальника РУФСБ России по Архангельской области Нагуманова Н. В. состоялось заседание Коллегии Управления по итогам работы за 2016 год.
В работе Коллегии принял участие руководитель Службы экономической безопасности ФСБ России Королёв С. Б.
На Коллегии подведены итоги работы Регионального управления за прошедший год, определены задачи на 2017-й.
В целом результаты оперативно-служебной деятельности Регионального управления признаны положительными. По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.