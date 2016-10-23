И дом твой пуст (маленькая новелла)

-- Почему ты так веришь в меня? Я какой-то особенный?
Она натянула одеяло до подбородка, смешно повращала глазами, потом накрылась с головой и что-то глухо пробубнила.
-- Что? не слышу я ничего....
Дрыгнув ногами, она сбросила одеяло на пол и перекатилась мне на грудь, поёрзала тёплым животом, положила тонкий пальчик мне на губы:
-- А я ничего и не сказала... я пелаааааа... мне было так хорошооооо...
Особенный? Да конечно! - потому что ты добрый, мужественный, сильный, красивый, ласковый, заботливый, никогда меня не ругаешь и вообще ты лучше всех... достаточно?
Она засмеялась, подобрала одеяло с пола и снова закуталась, как в кокон:
-- Ааааа.... Ууууу... Это я капризничаю, потому что есть хочууууу... и вообще мне уже пора, опоздаю опять - директрисса с дерьмом съест.
Вздохнув, я сполз с кровати, вбил ступни в разношенные чужие шлёпанцы и побрёл на кухню. Пока жарилась яичница - покурил у приоткрытого окна. Из спальни доносились звуки торопливых сборов, стук створок купе, какое-то звяканье и даже лязг. Потом по коридору в ванную пронёсся смерчь, пошумела вода, пошуршали полотенца...
Я выкурил ещё одну сигарету, разлил чуть не сбежавший кофе по чашечкам и разломал вилкой глазунью на её тарелке, как она любила.
В комнатах ещё некоторое время что-то перемещалось. Но вот она влетела на кухню, обжигаясь -- отхлебнула кофе, подцепила вилкой кусок яичницы, прожевала, закатив глаза:
-- Как всегда - волшебно. Ты нечеловечески вкусно готовишь, даже такую ерунду... Ну всё, я побежала. Да - муж возвращается вечером, командировку сократили, но через неделю опять отправят, уже на подольше, так что не грусти. Ты меня любишь? Ладно, знаю, что любишь. Всё - исчезла.
Она форелью мелькнула в недра квартиры, хлопнула дверь, потом рыкнул двигатель, прошуршал под колёсами гравий - и стало тихо. И пусто.
Я ещё немного посидел на кухне, слепо глядя в окно. Да, я её любил и ничего не мог с этим поделать....Взбалмошную, капризную, непредсказуемую , которая сама любить не умела и поэтому изо всех сил старалась выглядеть счастливой... Любил -- хоть и не по чину, как говорится.
Убрал со стола так и не съеденный завтрак, помыл посуду, навёл порядок - но не идеальный, а как прибралась бы она сама... конспиратор хренов.
В комнатах собрал разбросанные второпях вещи - но исключительно из-за собственного пристрастия к порядку. Потом подумал и бросил комом в угол. Так органичней выглядит.
Свой нехитрый скарб сложил в походную сумку. Присел. Огляделся на дорожку. Неделю меня здесь не будет. Да я и не замечу, потому что меня самого вообще нигде не будет. Ведь вечером вернётся её муж, а он не верит в домовых.
Ярослав (Сэнди) Трусов