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Представители ОНФ в Архангельской области провели акцию «Новогоднее чудо» в Новодвинском доме-интернате

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области области в рамках акции ОНФ «Новогоднее чудо» побывали в гостях у воспитанников Новодвинского детского дома-интерната, в котором проживают 250 человек в возрасте от четырех до 18 лет и поздравили их с наступающим Новым годом. Активисты ОНФ еще в прошлом году взяли под опеку ребят из детского дома и стараются оказывать помощь воспитателям в организации спортивных мероприятий и творческих заданий.

Представители ОНФ вместе с детьми участвовали в новогоднем представлении - пели песни, водили хоровод и ждали Деда Мороза. А потом подарили воспитанникам много полезных вещей - это карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, краски, пластилин.

«Государство оказывает всю необходимую помощь особенным детям, которые лишены родительского тепла и имеют проблемы в здоровье, - сказал активист регионального отделения Общероссийского народного фронта Николай Стратеев. - Своим вниманием и участием в судьбе детей мы поможем им в дальнейшем интегрироваться в общество. Участие общественников в новогоднем представление станет доброй, ежегодной традицией».

Представители ОНФ намерены в дни новогодних каникул провести в доме — интернате соревнования по лыжным гонкам и спортивным играм.

 

29 декабрь 12:30 | : Будни

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