Печальные итоги года: Население Архангельской области постепенно убывает

Последние данные от Архангельскстата.
РОДИЛОСЬ
2016 (январь-октябрь) -11 176 человек
2015 (январь-октябрь) - 11 645 человек
УМЕРЛО
2016 (январь-октябрь) -12 757 человек
2015 (январь-октябрь) - 13 036 человек
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ:
2016 (январь-октябрь) - минус 1 581 человек
2015 (январь-октябрь) - минус 1 391 человек
ВЫБЫЛО:
2016 (январь-октябрь) - 37 107 человек
2015 (январь-октябрь) - 36 632 человека
http://arhangelskstat.gks.ru/…/c542d7004f68d040…/DoclN11.pdf
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Архангельской области (без НАО) на 1 января:
2013 год - 1 159 506 человек,
2014 год - 1 148 760 человек,
2015 год - 1 139 950 человек,
2016 год - 1 129 908 человек.
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ постоянного населения Архангельской области (Проект Бюджета - 2017):
2015 год - 1 135 090 человек,
2016 год - 1 125 850 человек,
2017 год - 1 117 350 человек.