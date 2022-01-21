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В архангельские кинотеатры возвращается советский прокат

Точнее, его принцип «все лучшее – наше».

Из-за отказа зарубежных дистрибьютеров поставлять на российский рынок голливудские блокбастеры, в ближайшие дни в кинозалах столица Поморья начинается неизвестно какой по счету показ кинохитов Алексея Балабанова двадцатилетней давности – оба «Брата» и «Жмурки».

Напомним, цитаты из двух первых в последнее время стали востребованы даже крупными государственными деятелями – «Сила в правде», «Вы мне еще за Севастополь не ответили» и тд..

В ближайшее время также ожидается выход на экраны южнокорейских фильмов и блокбастеров Болливуда. Последние тоже входили в линейку любимых лент советских кинозрителей.

Остается выяснить у потомков последних – устроит ли их такое «импортозамещение»

25 март 15:17 | : Культура

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