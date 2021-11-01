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Глава Архангельска поддержал идею создания библиотеки-музея

В составе Централизованной библиотечной системы появилось новое подразделение – «Библиотека-Архангельский литературный музей». Его основатель Борис Егоров предложил передать свой частный музей городу ещё летом 2021 года. Идею поддержал глава Архангельска Дмитрий Морев.

В библиотеке-музее сохранены все экспозиции, созданные Борисом Егоровым.

В фондах музея – более ста тысяч единиц хранения: фотографии, письма и рукописи писателей и поэтов Русского Севера, много книг с автографами авторов. В постоянной экспозиции «Пушкин в Архангельске» представлено множество книг с произведениями А.С. Пушкина, изданными более чем на 70 языках мира. Посетители также имеют возможность увидеть личные вещи Бориса Шергина, Федора Абрамова, Николая Рубцова и многих других.

В Библиотеке-Архангельском литературном музее проводятся экскурсии, творческие встречи и литературные вечера. Читатели могут ознакомиться с редкими книжными изданиями.

- У нас уже побывали гости из Твери, Сергиева Посада и Московской области. Они были очень заинтересованы экспонатами, задавали много вопросов. Мы сами проводим для посетителей экскурсии, - говорит заведующая библиотекой-музеем Юлия Мужикова.

Посетить музей может любой желающий, достаточно заглянуть сюда во время прогулки по проспекту Чумбарова-Лучинского. Однако сотрудники библиотеки-музея просят записываться на экскурсию заранее в сообщениях группы в «ВКонтакте» или по адресу litmuz@arhlib.

Напомним, что адрес библиотеки: ул. Володарского, д.10.

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14 январь 15:36 | : Культура

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