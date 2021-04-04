Приумножая традиция. Выставка народных ремесел в Архангельске

Выставка посвящена 75-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности основателя первой в России Детской школы народных ремесел Владимиру Николаевичу Бурчевскому и проходит в рамках I межрегионального фестиваля национальных культур «Гармоничная Россия».
Межрегиональная выставка традиционных народных промыслов и ремесел откроется в Архангельске, в областном Доме народного творчества 7 сентября в 16 часов.
Учредители, организаторы и партнеры мероприятия – Дом народного творчества Архангельской области, Центр культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.Поленова, Министерство культуры Архангельской области, "Финно-угорский культурный центр РФ", Детская школа народных ремесел Архангельской области.
12 регионов России привезли в Архангельсксвои работы. Это изделия народных промыслов, выполненные в различных техниках из Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Тверской, Архангельской областей, а так же из Ставропольского края, Республик Карелия, Коми, Марий Эл.
«Я очень рад, что Дом народного творчества и министерство культуры Архангельской области откликнулись на это событие и поддержали идею проведения выставки. Для нас очень важно продемонстрировать, как сохраняется ремесло в других регионах России, показать, что преемственность поколений существует»,- сказал Владимир Николаевич Бурчевский.
Особенность выставки в том, что здесь представлены не только изделия заслуженных и признанных мастеров, но и работы их учеников, а также достижения школ и других образовательных учреждений, занимающихся обучением и подготовкой специалистов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
«Благодаря широкой географии интересно проследить сохранение и развитие народных ремесел на различных территориях России: от севера до юга. Уверена, что выставка будет интересна как опытным мастерам и педагогам, так и начинающим, юным мастеровым. Это уникальная возможность поделиться практиками и обменяться контактами», - считает Ирина Огородник, директор Детской Школы народных ремесел.
Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру богатой и неповторимой. На выставке «Наследие России» будут представлены изделия традиционного декоративно –прикладного искусства, свойственные конкретному региону.
Богатую и разнообразную коллекцию представит Центр культурного развития «Горняк» и народные мастера из Белогородской области. Они познакомят северян со старооскольской традиционной глиняной посудой, архаичной игрушкой, керамическими миниатюрами-бирюльками, лозоплетением, народными костюмами, авторской куклой, ткачеством, вышивкой и гончарным искусством.
Губернаторский колледж народных промыслов продемонстрируетзнаменитое на весь мир вологодское кружево. Карачунская глиняная игрушка является историко-культурным наследием Воронежской области. Мастера этого региона до сегодняшнего дня сохранили старинные традиционные приемы лепки.
Так же бережно относятся к своему хлудневскому промыслу и в Калужской области. Одним из любимых хлудневских сюжетов является «грематуха» (погремушка). Основой такой игрушки служит полый конус с глиняными шариками внутри. Это «чудо» также можно будет увидеть на выставке в Архангельске.Традиционным лоскутным шитьем гордится Республика Карелия.
Мастера из Кировской области привезли плетеные изделия из соснового корня. 12 видов народных промыслов представит Сыктывдинский Дом народных ремёсел «Зарань» из Республики Коми, в том числе северные козули «Чибӧ». Золотым шитьём удивят посетителей выставки студенты Торжокского педагогического колледжа Тверской области.
Весь спектр северных народных промыслов и ремесел представят лучшие предприятия Архангельской области: ЗАО «Народные художественные промыслы «Беломорские узоры», Вельский центр традиционной народной культуры «Берендей», Каргопольский центр народных ремесел «Берегиня», областная Детская Школа народных ремесел.
«Неслучайно выставка проходит в рамках фестиваля национальных культур «Гармоничная Россия». Именно через демонстрацию многообразия ремесленных традиций российских регионов укрепляется творческий обмен, культурное сотрудничество, преемственность и передача навыков молодым мастерам в деле сохранения традиций в декоративно-прикладном творчестве», - заметил Руслан Владимирович Боднарук, директор Дома народного творчества Архангельской области.
Всех, кто ценит неповторимую красоту и самобытность изделий ручной работы, выполненных в народных традициях, приглашаем на выставку «Наследие России. Приумножая традиции».
Выставка доступна для посещения и будет работать с 7 по 26 сентября по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина 1, Дом народного творчества Архангельской области
Запись по телефону – (8-818-2) 21-40-42