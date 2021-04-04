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Приумножая традиция. Выставка народных ремесел в Архангельске

Выставка посвящена 75-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности основателя первой в России Детской школы народных ремесел  Владимиру Николаевичу Бурчевскому и проходит в рамках I межрегионального фестиваля национальных культур «Гармоничная Россия».

 

Межрегиональная выставка традиционных народных промыслов и ремесел откроется в Архангельске, в областном Доме народного творчества 7 сентября в 16 часов.

Учредители, организаторы и партнеры мероприятия – Дом народного творчества Архангельской области, Центр культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.Поленова, Министерство культуры Архангельской области, "Финно-угорский культурный центр РФ", Детская школа народных ремесел Архангельской области.

12 регионов России привезли в Архангельсксвои работы. Это изделия народных промыслов, выполненные в различных техниках из Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Тверской, Архангельской областей, а так же из Ставропольского края,  Республик Карелия, Коми, Марий Эл.

«Я очень  рад,  что  Дом народного творчества и министерство  культуры Архангельской области откликнулись на это  событие и поддержали идею проведения выставки. Для нас очень  важно  продемонстрировать,   как сохраняется ремесло  в других  регионах России,  показать,  что  преемственность поколений существует»,- сказал Владимир Николаевич Бурчевский.

Особенность выставки в том, что здесь представлены не только изделия заслуженных и признанных мастеров, но и работы их учеников, а также достижения школ и других образовательных учреждений, занимающихся обучением и подготовкой специалистов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

«Благодаря  широкой географии интересно проследить сохранение и развитие народных ремесел на различных территориях России: от севера до юга. Уверена, что выставка будет интересна как опытным мастерам и педагогам, так и начинающим, юным мастеровым. Это уникальная возможность поделиться практиками и обменяться контактами», - считает Ирина Огородник, директор Детской Школы народных ремесел.

Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру богатой и неповторимой. На выставке «Наследие России» будут представлены изделия традиционного декоративно –прикладного  искусства, свойственные конкретному региону.

Богатую и разнообразную коллекцию представит Центр культурного развития «Горняк» и народные мастера из Белогородской области. Они познакомят северян со старооскольской традиционной глиняной посудой, архаичной игрушкой, керамическими миниатюрами-бирюльками, лозоплетением, народными костюмами, авторской куклой, ткачеством, вышивкой и гончарным искусством.
Губернаторский колледж народных промыслов продемонстрируетзнаменитое на весь мир вологодское  кружево. Карачунская глиняная игрушка является историко-культурным наследием Воронежской области. Мастера этого региона до сегодняшнего дня сохранили старинные традиционные приемы лепки.

Так же бережно относятся к своему хлудневскому промыслу и в Калужской области. Одним из любимых хлудневских сюжетов является «грематуха» (погремушка). Основой такой игрушки служит полый конус с глиняными шариками внутри. Это «чудо» также можно будет увидеть на выставке в Архангельске.Традиционным лоскутным шитьем гордится   Республика Карелия.

Мастера из Кировской области привезли плетеные изделия из соснового корня. 12 видов народных промыслов представит Сыктывдинский Дом народных ремёсел «Зарань» из Республики Коми, в том числе северные козули «Чибӧ». Золотым шитьём удивят посетителей выставки студенты  Торжокского педагогического колледжа Тверской области.
Весь спектр северных народных промыслов и ремесел представят  лучшие предприятия Архангельской области: ЗАО «Народные художественные промыслы «Беломорские узоры», Вельский центр традиционной народной культуры «Берендей», Каргопольский центр народных ремесел «Берегиня», областная Детская Школа народных ремесел.

«Неслучайно выставка проходит в рамках фестиваля национальных культур «Гармоничная Россия». Именно  через  демонстрацию многообразия ремесленных традиций российских регионов  укрепляется творческий обмен, культурное сотрудничество, преемственность и передача навыков молодым мастерам в деле сохранения традиций в декоративно-прикладном творчестве», -  заметил Руслан Владимирович Боднарук, директор Дома народного творчества Архангельской области.

Всех, кто ценит неповторимую красоту и самобытность изделий ручной работы, выполненных в народных традициях, приглашаем на   выставку «Наследие России. Приумножая традиции».

Выставка  доступна для посещения и будет работать с 7 по 26 сентября по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина 1, Дом народного творчества Архангельской области
Запись по телефону – (8-818-2) 21-40-42

  

06 сентябрь 17:36 | : Культура

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