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Код "Дервиш". В Архангельске вышла книга Георгия Гудим-Левковича

Накануне празднования 80-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя в столице Поморья выходит в свет книга, посвященная этому важному событию в истории 2-й мировой и Великой Отечественной войны. Издание осуществлено при поддержке Группы «Аквилон».

Уже несколько лет Группа «Аквилон» поддерживает проект «Бессмертный экипаж», главная цель которого – сохранение памяти об участниках Северных конвоев. Также компания помогает в издании книг об истории Архангельска в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас в ОАО «Северодвинская типография» заканчивается печать книги. Презентация книги состоится на следующей неделе. Книга станет особым подарком к празднованию 80-летия прихода конвоя «Дервиш» 31 августа.

- В истории Архангельска много знаковых дат, связанных с той ролью, который наш город сыграл в истории России, в защите рубежей Отечества. Среди них 31 августа 1941 года имеет особое значение. Первый конвой «Дервиш» стал символом создания антигитлеровской коалиции, залогом неизбежного разгрома врага. Поэтому эта книга – дань памяти обо всех, кто внес свой вклад в разгром врага, в общую Победу над фашизмом, - рассказал координатор проекта, депутат городской Думы Дмитрий Акишев.

Напомним, что в мае этого года в свет вышла книга «Архангельск: 100 дней войны», рассказывающая о первых трех военных месяцах жизни нашего города. Во время работы над ней и возникла идея выпустить еще одно издание, посвященное истории конвоя «Дервиш».

- Нами были опубликованы архивные документы, многие из которых связаны с тем, как город готовился к приемке союзных конвоев, с какими проблемами столкнулся порт, скольких усилий тысяч и тысяч людей потребовало обеспечение встречи, проводки и разгрузке первых конвоев. Нам показалось важным в сконцентрированном виде изложить не только известные факты о «Дервише», но и сопроводить их документами, причем не только отечественными, но и зарубежными, - отметила автор идеи книги Светлана Ефремова.

Книга состоит из нескольких компонентов. Прежде всего, это изложение событий, связанных с подготовкой и осуществлением операции «Дервиш» - проводки первого союзного конвоя из Великобритании в Архангельск. Важнейший раздел – это документы, связанные с «Дервишем» и воспоминания его участников, которые впервые публикуются на русском языке. Также книга рассказывает о сохранении в Городе воинской славы Архангельске памяти о Северных конвоях и содержит много фотоматериалов, посвященных событиям уже новейшей истории.

- 6 лет назад на набережной Северной Двины был открыт памятник Северным конвоям. Надпись на нем - «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.» выполнена на двух языках - русском и английском - «To the participants of the Arctic convoys of 1941-1945». Как символ братства по оружию моряков стран антигитлеровской коалиции, вместе осуществивших проводку первого и последующих конвоев ради общей Победы. Наша книга также напечатана на двух языках. Мы постарались увидеть «Дервиш» на фоне глобальных геополитических событий в мире, в самый тяжелый и страшный для нашей страны 1941 год, - подчеркнул автор книги Георгий Гудим-Левкович.  

06 июль 13:08 | : Культура

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