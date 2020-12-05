Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сказка - ложь? В детстве будущие российские начальники зачитывалась "Незнайкой"

Топ-3 любимых детских книг руководителей компаний и департаментов — «Приключения Незнайки и его друзей», русские народные сказки и «Волшебник Изумрудного города». В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В рейтинге любимых книг детства лидируют русские народные сказки (6%). На втором месте — «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова, на третьем — «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. По 3% голосов россиян набрали «Маленький принц», «Золотой ключик» и «Колобок». По 2% — сказки братьев Гримм, «Алиса в стране чудес», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Маугли», «Приключения Тома Сойера», «Робинзон Крузо» и «Гарри Поттер».

Мужчины чаще называли любимыми детскими книгами «Приключения Незнайки и его друзей», «Маугли» и «Приключения Тома Сойера». Женщины — сказки, русские народные и братьев Гримм, «Волшебника Изумрудного города» и «Маленького принца».

«Приключения Незнайки и его друзей» — любимая детская книга тех, кто сегодня руководит компаниями и департаментами, а также менеджеров по продажам, водителей и учителей. Русские народные сказки в детстве больше всего любили те, кто сейчас трудится на рабочих и инженерных специальностях, а также кадровики, медсестры, менеджеры по работе с клиентами и операторы call-центров. «Волшебник изумрудного города» — любимая книга детства у кладовщиков, юристов и экономистов. «Приключения Тома Сойера» — у программистов, системных администраторов и продавцов. «Приключения Буратино» больше всего любили читать в детстве бухгалтеры и охранники. «Маленького принца» — секретари и менеджеры по закупкам. «Алиса в стране чудес» — любимое произведение дизайнеров и врачей.

08 апрель 06:57 | : Культура

Главные новости


Он не Чиполлино? Цыбульский и его первый год
В лесах Архангельской области обнаружена таинственная секта

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (82)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20