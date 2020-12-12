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Александр Цыбульский: «Идите на «Теркина»

В преддверии Дня защитника Отечества Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова вновь представил зрителям уже полюбившийся спектакль «Василий Тёркин». Знаменитое произведение Александра Твардовского в прочтении режиссера Алексея Ермилышева и архангельских артистов сегодня посмотрел и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Премьера спектакля состоялась в 2015 году: его готовили к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор он полюбился не только архангельским зрителям: постановку высоко оценили и в других регионах страны – за пять лет на гастролях и фестивалях ее представляли не раз. Спектакль участвовал в рамках проекта «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства. Его могли увидеть в Москве в Театре имени Маяковского.

Эта постановка – попытка восстановить в памяти мифического героя Василия Тёркина, героя эпоса и в то же время героя живого, настоящего. Неслучайно жанр спектакля – реставрация в одном действии.

Спектакль играют на камерной сцене, и зрители волей-неволей втягиваются в действо, улыбаются и грустят вместе с героем, разные ипостаси которого по очереди воплощают актеры. И строки, знакомые со школьной скамьи, наполняются новым, глубоким смыслом.

По словам режиссера, задачи вытаскивать из произведения юмор, делать из него развлечение не стояло: зрителю предложили подумать над тем, что такое война, что значит умереть в бою.

По мнению Александра Цыбульского, этот спектакль занимает достойное место в репертуаре театра.

«Последний раз к Твардовскому прикасался, наверное, только в школе. Но сегодня было ощущение, как будто учил отрывок из поэмы о самом известном литературном солдате буквально вчера. Некоторые строки помню, оказывается, наизусть. Сходите и сводите детей. Это история нашей страны. Режиссер Алексей Ермилышев и актеры театра рассказали ее правдиво и интересно», – написал после спектакля в своем инстаграм-аккаунте Александр Цыбульский.

(пресс-служба правительства Архангельской области)

20 февраль 08:02 | : Культура

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